अलवर में लूट की वारदात: डिलीवरी ब्वॉय की आंखों में मिर्च झोंककर स्कूटी, मोबाइल लूटे

अलवर शहर के एमआईए थाना क्षेत्र में लूट की वारदात सामने आई। बदमाशों ने एक कंपनी के डिलीवरी ब्वॉय की आंखों में मिर्च पाउडर झोंककर उसकी स्कूटी, मोबाइल और जैकेट लूट ली। पीड़ित वेदप्रकाश यादव पुत्र यतिन्द्र यादव, निवासी पंचवटी, ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वह सूर्य नगर में ऑर्डर की डिलीवरी देने के बाद रात करीब पौने दो बजे डेयरी देसूला की ओर जा रहा था।