श्मशान घाट के रास्ते पर अतिक्रमण से भड़का गुस्सा, ग्रामीणों ने शव रखकर किया प्रदर्शन

ग्रामीणों के अनुसार नया गांव प्रतापपुरा निवासी सीताराम का शुक्रवार शाम को निधन हो गया था। शनिवार को जब परिजन व ग्रामीण शवयात्रा लेकर श्मशान घाट की ओर जा रहे थे, तब रास्ते में अतिक्रमण के कारण मार्ग बंद मिला। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और श्मशान घाट का रास्ता तत्काल अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग पर अड़ गए।