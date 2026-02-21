खाटू श्याम की 24वीं पदयात्रा रवाना, भजनों और जयकारों से गूंजा माहौल

राजगढ़ कस्बे के अलवर मार्ग स्थित ख्वास जी का बाग स्थित देवी मां के मंदिर से खाटू श्याम जी की 24वीं पदयात्रा श्रद्धा और उल्लास के साथ रवाना हुई। पदयात्रा का शुभारंभ विधिवत पूजा-अर्चना के बाद किया गया। गोवर्धन श्री श्याम मित्र मंडल राजगढ़ की अध्यक्ष बिमला देवी ने बताया कि यात्रा से पूर्व मंदिर परिसर में खाटू श्याम बाबा की विशेष पूजा कर आशीर्वाद लिया गया।