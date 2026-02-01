Road Accident: स्पीड ब्रेकर पर अनियंत्रित हुई बाइक, सिर के बल सड़क पर गिरी महिला, 5 बच्चों की मां की दर्दनाक मौत

बताया गया है कि उसकी बहन के पति का हाल ही में निधन हो गया था। स्पीड ब्रेकर पार करते समय तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित हो गई। बाइक पर सवार हसीना सिर के बल सड़क पर गिरी और गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे रामगढ़ के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे अलवर रेफर कर दिया। अलवर ले जाते समय रास्ते में ही हसीना ने दम तोड़ दिया।