22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Road Accident: स्पीड ब्रेकर पर अनियंत्रित हुई बाइक, सिर के बल सड़क पर गिरी महिला, 5 बच्चों की मां की दर्दनाक मौत

अलवर-दिल्ली हाईवे पर स्पीड ब्रेकर पार करते समय बाइक उछलने से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। पांच बच्चों की मां हसीना बहन से मिलने जा रही थी।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rakesh Mishra

Feb 22, 2026

Bike accident, Bike accident in Alwar, Woman dies in Alwar, Alwar news, Rajasthan news

मृतका हसीना। फाइल फोटो- पत्रिका

रामगढ़। अलवर-दिल्ली हाईवे पर बालोत नगर के समीप स्पीड ब्रेकर पर बाइक अनियंत्रित होकर उछलने से एक महिला सड़क पर सिर के बल जा गिरी, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतका हसीना अपने भतीजे अरसद खान के साथ बाइक पर बैठकर नंगली सहजपुर गांव में अपनी बहन से मिलने जा रही थी।

रास्ते में तोड़ा दम

बताया गया है कि उसकी बहन के पति का हाल ही में निधन हो गया था। स्पीड ब्रेकर पार करते समय तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित हो गई। बाइक पर सवार हसीना सिर के बल सड़क पर गिरी और गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे रामगढ़ के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे अलवर रेफर कर दिया। अलवर ले जाते समय रास्ते में ही हसीना ने दम तोड़ दिया।

परिवार में मचा कोहराम

मृतका हसीना के पति जुबेदीन निवासी बीजवा ने रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मृतका हसीना पांच बच्चों की मां थी। उसका सबसे बड़ा बेटा आमिर 15 साल का और सबसे छोटी बेटी आलिया महज 3 साल की है। मृतका हसीना का पति सुबेदीन अलवर में बुर्जा के समीप एक फैक्ट्री में काम करता है। वहीं हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया है।

ये भी पढ़ें

Bharatpur News: छोटे भाई की मौत से टूटा बड़ा भाई, नहीं उठा पाया जिम्मेदारियों का बोझ, नहर में कूदकर दी जान
भरतपुर
Suicide, Bharatpur Suicide, Suicide in Bharatpur, Youth Suicide, Youth Suicide in Bharatpur, Bharatpur News, सुसाइड, भरतपुर सुसाइड, सुसाइड इन भरतपुर, युवक सुसाइड, युवक सुसाइड इन भरतपुर, भरतपुर न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 06:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Road Accident: स्पीड ब्रेकर पर अनियंत्रित हुई बाइक, सिर के बल सड़क पर गिरी महिला, 5 बच्चों की मां की दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हेड कांस्टेबल के घर चोरी, शादी में गए परिवार के सूने मकान से लाखों के जेवर पार

अलवर

अलवर जिले में बढ़े 2.37 प्रतिशत मतदाता, अब संख्या हुई 14.96 लाख

अलवर

निरंकारी सेवादारों का स्वच्छता अभियान, अस्पताल परिसरों में की सफाई

अलवर

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हादसा: पंचर गाड़ी को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, दो महिलाओं की मौत

अलवर

राजस्थान: शादी में ढोल बजाते आया हार्ट अटैक, हुई मौत

Heart Attack
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.