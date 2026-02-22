Bharatpur News: छोटे भाई की मौत से टूटा बड़ा भाई, नहीं उठा पाया जिम्मेदारियों का बोझ, नहर में कूदकर दी जान

भरतपुर। आर्थिक तंगी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के दबाव ने एक और जिंदगी छीन ली। मथुरा गेट थाना क्षेत्र के केतन गेट के पास सुजानगंगा नहर में शनिवार सुबह एक युवक का शव तैरता मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सिविल डिफेंस टीम की मदद से शव को बाहर निकाला गया। पहचान होने पर शव को जिला आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया।