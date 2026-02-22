22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Bharatpur News: छोटे भाई की मौत से टूटा बड़ा भाई, नहीं उठा पाया जिम्मेदारियों का बोझ, नहर में कूदकर दी जान

Suicide In Bharatpur: आर्थिक तंगी और बढ़ती पारिवारिक जिम्मेदारियों के दबाव में एक युवक ने सुजानगंगा नहर में कूदकर जान दे दी। नहर में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की।

less than 1 minute read
Google source verification

भरतपुर

image

Rakesh Mishra

Feb 22, 2026

Suicide, Bharatpur Suicide, Suicide in Bharatpur, Youth Suicide, Youth Suicide in Bharatpur, Bharatpur News, सुसाइड, भरतपुर सुसाइड, सुसाइड इन भरतपुर, युवक सुसाइड, युवक सुसाइड इन भरतपुर, भरतपुर न्यूज

नदी में शव मिलने की सूचना पर जुटी भीड़। फोटो- पत्रिका

भरतपुर। आर्थिक तंगी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के दबाव ने एक और जिंदगी छीन ली। मथुरा गेट थाना क्षेत्र के केतन गेट के पास सुजानगंगा नहर में शनिवार सुबह एक युवक का शव तैरता मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सिविल डिफेंस टीम की मदद से शव को बाहर निकाला गया। पहचान होने पर शव को जिला आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया।

मथुरा गेट थाने के एसआई सुरेंद्र सिंह ने बताया कि सुबह स्थानीय लोगों से सूचना मिली थी कि नहर में एक शव पड़ा है। मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला गया और उसकी पहचान गोपालगढ़ सेड का मढ़ निवासी अतुल चौहान (32) पुत्र ओमप्रकाश चौहान के रूप में हुई।

ऑटो चलाता था मृतक

परिजनों ने बताया कि अतुल ऑटो रिक्शा चलाकर परिवार का पालन-पोषण करता था। शुक्रवार शाम को वह घर से निकला था, जिसके बाद उसका पता नहीं चला। परिजन रातभर उसकी तलाश करते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। शनिवार सुबह नहर में शव मिलने की सूचना मिली।

आर्थिक स्थिति कमजोर

चौबुर्जा चौकी प्रभारी राकेश मान ने बताया कि मृतक की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। कुछ दिन पहले उसके छोटे भाई की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अपने परिवार के साथ-साथ भाई के परिवार और वृद्ध पिता की जिम्मेदारी भी उसी पर आ गई थी। सीमित आमदनी में बढ़ती जिम्मेदारियों ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया। इसी तनाव में उसने सुजानगंगा नहर में कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली।

ये भी पढ़ें

Weather Update: क्या राजस्थान में होगी बारिश ? कब बदलेगा मौसम का मिजाज, जानिए 7 दिनों की वेदर रिपोर्ट
जयपुर
Rajasthan Weather Report, Rajasthan Weather Update, Rajasthan 7 Day Weather Report, Rain in Rajasthan, Rain Update in Rajasthan, IMD, IMD Forecast, Weather Department Forecast, IMD Rain Forecast, IMD Heat Warning

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Feb 2026 04:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur News: छोटे भाई की मौत से टूटा बड़ा भाई, नहीं उठा पाया जिम्मेदारियों का बोझ, नहर में कूदकर दी जान

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bharatpur Crime : नशीली चाय पिलाकर किया शादीशुदा महिला से गैंगरेप, 20 हजार रुपए भी ऐंठे

Bharatpur Crime drugged intoxicating tea Married woman gang-raped 20,000 rupees extorted
भरतपुर

Holi Special Train : 4 मार्च से चलेगी मुंबई सेंट्रल-वाराणसी होली स्पेशल ट्रेन, जानें पूरा रूट

Railways Holi gift Mumbai Central-Varanasi Holi Special train will run from 4 March know complete route
भरतपुर

Bharatpur Encroachment : भरतपुर में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान, व्यापारियों ने किया विरोध, आयुक्त ने चेताया

भरतपुर

Diya Kumari Announcements : दीया कुमारी की 3 बड़ी घोषणाएं, भरतपुर की ये सड़कें होंगी फोरलेन, जनता को मिलेगी राहत

Rajasthan Finance Minister Diya Kumari 3 big announcements for Bharatpur these roads will now be four-lane public providing relief
भरतपुर

Bharatpur: मर जाऊंगा या मार दूंगा…, महिला से संबंध बनाने का डाला दबाव, रात को घर में घुसकर दे दी धमकी

AI Photo
भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.