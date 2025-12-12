12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

बाड़मेर

राजस्थान के युवक का सऊदी अरब से कब लौटेगा शव? हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा, बेटे की राह देख रहे परिजनों में आक्रोश

सऊदी अरब में निधन हुए राजस्थान के युवक का शव अब तक भारत नहीं भेजा गया, जिससे परिवार गहरे दुख और आक्रोश में है। मामले में हस्तक्षेप करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने सऊदी सरकार को नोटिस जारी कर देरी का कारण पूछा है।

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Dec 12, 2025

Rajasthan youth Saudi Arabia dead body

रमेश कुमार मेघवाल (फोटो- पत्रिका)

बालोतरा: सऊदी अरब में निधन के बाद राजस्थान के बालोतरा जिले के निवासी रमेश कुमार मेघवाल की दिवंगत देह को 28 दिन बाद भी भारत नहीं भेजे जाने पर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने गुरुवार को बड़ा कदम उठाते हुए सऊदी अरब सरकार को नोटिस जारी किया है। मृतक की मां तीजू बाई की याचिका पर जस्टिस नूपुर भाटी ने नई दिल्ली स्थित सऊदी अरब दूतावास के माध्यम से किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से जवाब मांगा है।

मानवीय संवेदनाओं से जुड़े गंभीर मामले में एक विदेशी सरकार को नोटिस जारी करना न्यायपालिका की ओर से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी, जिसमें सऊदी सरकार और भारत सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा जाएगा।

मजबूर होकर ली न्यायपालिका की शरण

बालोतरा की गिड़ा तहसील के मेघवालों की ढाणी गांव निवासी रमेश कुमार मेघवाल की 13 नवंबर को सऊदी अरब में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। कई दिन तक दिवंगत देह को भारत नहीं भेजे जाने पर विदेश में संकटग्रस्त भारतीयों की सहायता के लिए सक्रिय व राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक चर्मेश शर्मा ने राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और विदेश मंत्रालय में शिकायतें दर्ज करवाई।

राष्ट्रपति सचिवालय ने विदेश मंत्रालय को कार्रवाई के निर्देश दिए और मंत्रालय ने शर्मा को अधिकृत जवाब भेजा। इसके बाद भी 27 दिन बीत जाने पर जब दिवंगत देह भारत नहीं भेजी गई, तो चर्मेश शर्मा की विधिक सलाह और सहयोग से पीड़ित परिवार ने न्यायालय की शरण ली।

बुधवार को रमेश की मां तीजू बाई ने अधिवक्ता सुशील विश्नोई और सुनील पुरोहित के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बेटे के अंतिम दर्शन की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता देखते हुए हाईकोर्ट ने गुरुवार को ही सुनवाई तय कर ली।

भारत सरकार और राजस्थान सरकार को भी नोटिस

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सऊदी दूतावास के साथ भारत सरकार को विदेश सचिव विक्रम मिश्री के माध्यम से नोटिस जारी किया है। विदेश मंत्रालय के खाड़ी देशों प्रभारी संयुक्त सचिव तथा राजस्थान सरकार को गृह सचिव के माध्यम से भी नोटिस भेजा गया है। कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट सुशील विश्नोई और भारत सरकार की ओर से एएसजी भरत व्यास ने अपना पक्ष रखा।

भारतीय दूतावास ने दिया था यह जवाब

25 नवंबर को चर्मेश शर्मा की ओर से राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर किए जाने के बाद 26 नवंबर को सऊदी स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि सऊदी पुलिस मामले की जांच कर रही है। फॉरेंसिक मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद दिवंगत देह को भारतीय दूतावास को सौंपा जाएगा तथा उसके बाद दूतावास एनओसी जारी कर देह को भारत भेजेगा।

3 दिसंबर को भारतीय दूतावास रियाद ने रमेश कुमार का मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया, जिसमें मृत्यु का कारण आत्महत्या बताया गया है। लेकिन सऊदी पुलिस की ओर से मेडिकल रिपोर्ट जारी नहीं करने के कारण दिवंगत देह को भारत भेजने में असमर्थता जताई गई है।

