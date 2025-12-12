राजस्थान के युवक का सऊदी अरब से कब लौटेगा शव? हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा, बेटे की राह देख रहे परिजनों में आक्रोश

बालोतरा: सऊदी अरब में निधन के बाद राजस्थान के बालोतरा जिले के निवासी रमेश कुमार मेघवाल की दिवंगत देह को 28 दिन बाद भी भारत नहीं भेजे जाने पर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने गुरुवार को बड़ा कदम उठाते हुए सऊदी अरब सरकार को नोटिस जारी किया है। मृतक की मां तीजू बाई की याचिका पर जस्टिस नूपुर भाटी ने नई दिल्ली स्थित सऊदी अरब दूतावास के माध्यम से किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया से जवाब मांगा है।