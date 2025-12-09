Barmer: सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर बाड़मेर कलक्ट्रेट का घेराव करने निकले किसान, रास्ते में तीन बार हुई रोकने की कोशिश

इसके बाद विश्नोई की ढाणी के पास पुनः समझाइश दी गई, फिर भी किसान आगे बढ़ने पर अडिग रहे। फिलहाल गुड़ामालानी एसडीएम और किसान नेताओं के बीच बातचीत का दौर जारी है। किसानों का कहना है कि फसल बीमा उनकी प्रमुख मांगों में शामिल है और बीमा कंपनियां किसानों को स्पष्ट जानकारी नहीं देकर गुमराह कर रही हैं। आंदोलन में आरएलपी नेता ताजाराम समेत कई ग्रामीण भी मौजूद हैं।