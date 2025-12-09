9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

बाड़मेर

Barmer: सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर बाड़मेर कलक्ट्रेट का घेराव करने निकले किसान, रास्ते में तीन बार हुई रोकने की कोशिश

बाड़मेर के गुड़ामालानी क्षेत्र के किसान फसल मुआवजा और बिजली समस्याओं पर समाधान नहीं मिलने से सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ कलक्ट्रेट घेरने की तैयारी में हैं।

बाड़मेर

image

Rakesh Mishra

Dec 09, 2025

Farmers Rally, Farmers Rally in Gudamalani, Farmers Rally in Rajasthan, Farmers Rally in Barmer, Farmers Protest, Farmers Protest in Gudamalani, Farmers Protest in Barmer, Farmers Protest in Rajasthan, Barmer News

ट्रैक्टर लेकर निकलते किसान। फोटो- पत्रिका

बाड़मेर। गुड़ामालानी क्षेत्र के किसान अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर रैली के साथ जिला मुख्यालय की ओर रवाना हो गए हैं। किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ कलक्ट्रेट के घेराव की चेतावनी दी है। फसल मुआवजा, बिजली समस्या और जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान जैसे मुद्दों को लेकर यह आंदोलन तेज हुआ है।

तहसील कार्यालय के पास एकत्र हुए

रैली शुरू करने से पहले किसान गुड़ामालानी के अहिंसा सर्किल स्थित तहसील कार्यालय के पास एकत्र हुए। समाधान नहीं मिलने पर उन्होंने बाड़मेर की ओर मार्च करने का निर्णय लिया। गौरतलब है कि किसानों और जनप्रतिनिधियों ने 5 दिसंबर को एसडीएम को एक मांग-पत्र सौंपा था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी हुई थी।

वार्ता हुई, सहमति नहीं बनी

किसानों ने प्रशासन को 9 दिसंबर तक समस्याओं के निवारण की समय सीमा दी थी और कहा था कि कार्रवाई नहीं होने पर वे कलक्ट्रेट का घेराव करेंगे। रैली को रास्ते में कई बार रोकने की कोशिश की गई। निंबड़ी फांटा के पास एसडीएम केशव कुमार, डिप्टी सुखराम विश्नोई और पुलिस टीम ने किसानों से वार्ता की, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी।

इसके बाद विश्नोई की ढाणी के पास पुनः समझाइश दी गई, फिर भी किसान आगे बढ़ने पर अडिग रहे। फिलहाल गुड़ामालानी एसडीएम और किसान नेताओं के बीच बातचीत का दौर जारी है। किसानों का कहना है कि फसल बीमा उनकी प्रमुख मांगों में शामिल है और बीमा कंपनियां किसानों को स्पष्ट जानकारी नहीं देकर गुमराह कर रही हैं। आंदोलन में आरएलपी नेता ताजाराम समेत कई ग्रामीण भी मौजूद हैं।

Updated on:

09 Dec 2025 04:12 pm

Published on:

09 Dec 2025 04:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Barmer / Barmer: सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर बाड़मेर कलक्ट्रेट का घेराव करने निकले किसान, रास्ते में तीन बार हुई रोकने की कोशिश

बाड़मेर

राजस्थान न्यूज़

