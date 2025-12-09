Barmer: सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर बाड़मेर कलक्ट्रेट का घेराव करने निकले किसान, रास्ते में तीन बार हुई रोकने की कोशिश

ट्रैक्टर लेकर निकलते किसान। फोटो- पत्रिका
बाड़मेर। गुड़ामालानी क्षेत्र के किसान अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर बड़े पैमाने पर ट्रैक्टर रैली के साथ जिला मुख्यालय की ओर रवाना हो गए हैं। किसानों ने सैकड़ों ट्रैक्टरों के साथ कलक्ट्रेट के घेराव की चेतावनी दी है। फसल मुआवजा, बिजली समस्या और जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान जैसे मुद्दों को लेकर यह आंदोलन तेज हुआ है।
रैली शुरू करने से पहले किसान गुड़ामालानी के अहिंसा सर्किल स्थित तहसील कार्यालय के पास एकत्र हुए। समाधान नहीं मिलने पर उन्होंने बाड़मेर की ओर मार्च करने का निर्णय लिया। गौरतलब है कि किसानों और जनप्रतिनिधियों ने 5 दिसंबर को एसडीएम को एक मांग-पत्र सौंपा था, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी हुई थी।
किसानों ने प्रशासन को 9 दिसंबर तक समस्याओं के निवारण की समय सीमा दी थी और कहा था कि कार्रवाई नहीं होने पर वे कलक्ट्रेट का घेराव करेंगे। रैली को रास्ते में कई बार रोकने की कोशिश की गई। निंबड़ी फांटा के पास एसडीएम केशव कुमार, डिप्टी सुखराम विश्नोई और पुलिस टीम ने किसानों से वार्ता की, लेकिन कोई सहमति नहीं बनी।
इसके बाद विश्नोई की ढाणी के पास पुनः समझाइश दी गई, फिर भी किसान आगे बढ़ने पर अडिग रहे। फिलहाल गुड़ामालानी एसडीएम और किसान नेताओं के बीच बातचीत का दौर जारी है। किसानों का कहना है कि फसल बीमा उनकी प्रमुख मांगों में शामिल है और बीमा कंपनियां किसानों को स्पष्ट जानकारी नहीं देकर गुमराह कर रही हैं। आंदोलन में आरएलपी नेता ताजाराम समेत कई ग्रामीण भी मौजूद हैं।
