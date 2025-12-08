Rajasthan Crime: ‘प्रेमी से तेरा करवा दूंगी मर्डर’, पत्नी की धमकियों से परेशान पति ने की आत्महत्या, दोनों गिरफ्तार

सुसाइड नोट में लिखा है कि दोनों पिछले दिसंबर से बहुत परेशान कर रहे हैं। पत्नी मीना को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उसने अपने प्रेमी के कहने पर दहेज के झूठे केस में फंसाने और मर्डर करवाने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और सीओ सिटी गोपाल सिंह ढाका के सुपरविजन में सदर थानाधिकारी मांगीलाल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने जांच के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ की जा रही है।