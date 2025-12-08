Rajasthan Crime: ‘प्रेमी से तेरा करवा दूंगी मर्डर’, पत्नी की धमकियों से परेशान पति ने की आत्महत्या, दोनों गिरफ्तार

आरोपी कपिल व मीना। फोटो- पत्रिका
झुंझुनूं। पति को प्रेमी के संग षड्यंत्र रचकर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली महिला व उसके प्रेमी को सदर थाना पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। महिला आए दिन अपने पति को दहेज के झूठे केस में फंसाने व प्रेमी से मर्डर करवाने की धमकी देती थी।
पुलिस ने बताया कि शीशराम सहारण, निवासी ग्राम अजाड़ी खुर्द ने पुलिस थाना सदर में रिपोर्ट पेश कर बताया कि 1 जुलाई को उसके बेटे रणदीप सहारण ने आत्महत्या कर ली। उसने सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि मेरी मौत के पीछे मेरी पत्नी मीना कुमारी (32) पुत्री विक्रम सिंह, नूनिया गोठड़ा और उसका प्रेमी कपिल गेट (32) पुत्र कुरडाराम गेट, निवासी धतरवाला का बास, तन ओजटू जिम्मेदार है।
सुसाइड नोट में लिखा है कि दोनों पिछले दिसंबर से बहुत परेशान कर रहे हैं। पत्नी मीना को बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उसने अपने प्रेमी के कहने पर दहेज के झूठे केस में फंसाने और मर्डर करवाने की धमकी दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और सीओ सिटी गोपाल सिंह ढाका के सुपरविजन में सदर थानाधिकारी मांगीलाल के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने जांच के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों से पूछताछ की जा रही है।
आरोपी कपिल के खिलाफ पहले से दो प्रकरण दर्ज हैं। गिरफ्तार करने वाली टीम में थानाधिकारी के अलावा हेड कांस्टेबल होशियार सिंह, सिपाही विकास कुमार और बबिता शामिल रहे।
