महिला के कपड़े पहनकर क्यों छिपा हुआ था यह आरोपी, जानें पूरी खबर

महिला की ड्रेस में आरोपी।
राजस्थान के झुंझुनूं शहर में चूरू बाइपास पर एक मोटर गैराज में आगजनी की वारदात के मुख्य आरोपी वार्ड नंबर 60 निवासी अनिल उर्फ हांडिया को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला के कपड़े पहनकर मोडा पहाड़ में गहरे गड्ढ़ों में छिपा हुआ था। वह रात के समय महिला के कपड़ों में अपने घर पत्नी से मिलने आने वाला है। एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि झुंझुनूं शहर के आजम नगर निवासी नासिर ने 30 नवंबर को रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में उसने बताया था कि उसके चूरू रोड स्थित मोटर गैराज में 29 नवंबर 2025 की रात 18 वाहन, वर्कशॉप का शेड, मशीनरी, जनरेटर आदि पेट्रोल बम फेंककर जला दिए गए। प्रत्यक्षदर्शियों व कर्मचारियों ने बताया कि करीब 10 से 12 लोगों का गिरोह घटना में शामिल था। वे पहले वाहनों के शीशे तोड़कर बाद में बोतलों में पेट्रोल भरकर विस्फोट कर गए। आगजनी में करीब तीन करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ।
घटना की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली थानाधिकारी श्रवणकुमार नील के नेतृत्व में अलग-अलग टीमें गठित की गईं। पुलिस ने झुंझुनूं जिले के कई कस्बों से लेकर सीकर, जयपुर तक आरोपी की तलाश की। 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। 3 दिसम्बर को कांस्टेबल प्रवीण कुमार को सूचना मिली कि मुख्य आरोपी अनिल उर्फ हांडियामोडापहाड़ के गड्ढ़ों में महिला के कपड़ों में छिपा है। महिला की ड्रेस पहनकर रात के अंधेरे में वह अपनी पत्नी से मिलने घर आने वाला है। इस पर टीम मौके पर पहुंची और पहाड़ के गड्ढ़ों में तलाशी शुरू की। तभी टीम को महिला के कपड़ों में बैठा एक संदिग्ध दिखाई दिया। पुलिस को देखते ही वह भागने लगा और एक अन्य गड्ढ़े में कूद गया। टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पुलिस द्वारा वारदात में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। आरोपी के खिलाफ करीब नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले में पहले दो आरोपियों की गिरफ्तारी व दो नाबालिगों को निरूद्ध किया जा चुका है।
जब पुलिस टीम मोडापहाड़ आरोपी को पकड़ने पहुंची तो उसे पता चल गया। पुलिस को देखकर आरोपी भागने लगा। पुलिस जब उसका पीछा करने लगी। इसी दौरान वह पहाड़ में बने एक गड्ढ़े में गिर गया। चोट लगने से उसका दायां पैर फ्रैक्चर हो गया। इस पर आरोपी का बीडीके अस्पताल में इलाज कराया गया।
गिरफ्तारी के बाद शुक्रवार को आरोपी अनिल उर्फ हांडिया का शहर में जुलूस निकाला गया। इस दौरान वह कान पकड़कर माफी मांगता नजर आया कि उससे यह अपराध हो गया।
