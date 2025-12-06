महिला के कपड़े पहनकर क्यों छिपा हुआ था यह आरोपी, जानें पूरी खबर

घटना की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली थानाधिकारी श्रवणकुमार नील के नेतृत्व में अलग-अलग टीमें गठित की गईं। पुलिस ने झुंझुनूं जिले के कई कस्बों से लेकर सीकर, जयपुर तक आरोपी की तलाश की। 500 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। 3 दिसम्बर को कांस्टेबल प्रवीण कुमार को सूचना मिली कि मुख्य आरोपी अनिल उर्फ हांडियामोडापहाड़ के गड्ढ़ों में महिला के कपड़ों में छिपा है। महिला की ड्रेस पहनकर रात के अंधेरे में वह अपनी पत्नी से मिलने घर आने वाला है। इस पर टीम मौके पर पहुंची और पहाड़ के गड्ढ़ों में तलाशी शुरू की। तभी टीम को महिला के कपड़ों में बैठा एक संदिग्ध दिखाई दिया। पुलिस को देखते ही वह भागने लगा और एक अन्य गड्ढ़े में कूद गया। टीम ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। पुलिस द्वारा वारदात में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। आरोपी के खिलाफ करीब नौ आपराधिक मामले दर्ज हैं। मामले में पहले दो आरोपियों की गिरफ्तारी व दो नाबालिगों को निरूद्ध किया जा चुका है।