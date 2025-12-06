Jhunjhunu: मामा के साथ खेल रहे 13 महीने के भांजे को कुचल गई बस, शादी के 11 साल बाद हुआ था बेटा, बच्चे के साथ पीहर आई हुई थी मां

मृतक मयंक का फाइल फोटो: पत्रिका
Bus Crushed 13 Month Child: नवलगढ़ शहर के झाझड़ रोड चुंगी के पास बस की चपेट में आने से 13 महीने के मासूम मयंक की मौत हो गई। इसे बस चालक की गलती कहें या परिजनों की लापरवाही, लेकिन सच बात तो यह है कि नवलगढ़ उपखंड के बसावा गांव में राजेश दूत और विद्या देवी की शादी के 11 साल बाद पुत्र मयंक के रूप में गूंजी किलकारी मात्र 13 महीने में खामोश हो गई।
दरअसल मृतक मासूम मयंक की माता विद्या देवी का पीहर नवलगढ़ के झाझड़ रोड चुंगी के पास बिरोल गांव के झाझडिया की ढाणी में है। विद्या देवी अपने पुत्र मयंक के साथ पीहर आई हुई थी।
झाझड़ रोड पर खेत में बने घर और सड़क की तरफ खुलती दुकान में मामा राजेश झाझडिया के पास शुक्रवार सुबह मयंक खेल रहा था। मामा राजेश किसी काम से बाहर चला गया और मयंक को दुकान में अपने पिता और भाई के पास छोड़ गया।
दुकान के सामने मयंक खेल रहा था जो मैन रोड से काफी अंदर था। इसी दौरान नवलगढ़ से ग्रामीण रूट द्वारा सीकर की ओर जा रही सवारियों से भरी बस लहराती हुई आई और सड़क किनारे से दूर खेल रहे मयंक को रौंदती हुई निकल गई।
हाथोंहाथ बच्चे को लेकर परिजन जिला अस्पताल नवलगढ़ पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने अस्पताल पहुंचकर बच्चे का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा। मामले में राजेश झाझडिया ने बस चालक के खिलाफ नवलगढ़ पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है।
बड़ी खबरेंView All
झुंझुनू
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग