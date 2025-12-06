Jhunjhunu: मामा के साथ खेल रहे 13 महीने के भांजे को कुचल गई बस, शादी के 11 साल बाद हुआ था बेटा, बच्चे के साथ पीहर आई हुई थी मां

Bus Crushed 13 Month Child: नवलगढ़ शहर के झाझड़ रोड चुंगी के पास बस की चपेट में आने से 13 महीने के मासूम मयंक की मौत हो गई। इसे बस चालक की गलती कहें या परिजनों की लापरवाही, लेकिन सच बात तो यह है कि नवलगढ़ उपखंड के बसावा गांव में राजेश दूत और विद्या देवी की शादी के 11 साल बाद पुत्र मयंक के रूप में गूंजी किलकारी मात्र 13 महीने में खामोश हो गई।