Car-Dumper Accident: राजस्थान में चलती कार का टायर फटा, डिवाइडर पार कर डंपर से भिड़ंत, 10 दिन की मासूम सहित 2 की मौत

नवलगढ़। झुंझुनूं रोड स्थित डूंडलोद गर्ल्स स्कूल के पास शनिवार को हुए भीषण सड़क हादसे में दो की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। मृतकों में 47 वर्षीय पुरुष और 10 दिन की नवजात बच्ची शामिल है। जयपुर से टमकोर जा रहे परिवार की कार का अचानक टायर फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी ओर से आ रहे डंपर से जा भिड़ा।