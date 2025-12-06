6 दिसंबर 2025,

शनिवार

झुंझुनू

Car-Dumper Accident: राजस्थान में चलती कार का टायर फटा, डिवाइडर पार कर डंपर से भिड़ंत, 10 दिन की मासूम सहित 2 की मौत

नवलगढ़ के झुंझुनूं रोड पर डूंडलोद गर्ल्स स्कूल के पास टायर फटने से हुई भीषण दुर्घटना में 47 वर्षीय व्यक्ति और 10 दिन की बच्ची की मौत हो गई। अनियंत्रित कार के डंपर से टकराते ही वाहन चकनाचूर हो गया।

झुंझुनू

image

Rakesh Mishra

Dec 06, 2025

हादसे के बाद क्षतिग्रस्त कार। फोटो- पत्रिका

नवलगढ़। झुंझुनूं रोड स्थित डूंडलोद गर्ल्स स्कूल के पास शनिवार को हुए भीषण सड़क हादसे में दो की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह चकनाचूर हो गई। मृतकों में 47 वर्षीय पुरुष और 10 दिन की नवजात बच्ची शामिल है। जयपुर से टमकोर जा रहे परिवार की कार का अचानक टायर फट गया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार कर दूसरी ओर से आ रहे डंपर से जा भिड़ा।

दो घायल

दुर्घटना में मोहम्मद मकसूद (47) पुत्र मोहम्मद मनीर, निवासी टमकोर की मौत हो गई। वे पिछले कुछ समय से जयपुर के विद्याधर नगर में रह रहे थे। हादसे में 10 दिन की बच्ची मेविश पुत्री इकरामुद्दीन की भी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घायल खेरुनिशा (30) और इकरामुद्दीन (32) को एंबुलेंस की मदद से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया।

अनियंत्रित हुई कार

पुलिस ने बताया कि रिश्तेदार से मिलने के बाद यह सभी जयपुर से टमकोर के लिए रवाना हुए थे। खेरुनिशा ने 10 दिन पहले ही बच्ची को जन्म दिया था, जिसके चलते परिवार जयपुर में ही रह रहा था। शनिवार को लौटते समय जैसे ही उनकी कार डूंडलोद गर्ल्स स्कूल के पास पहुंची, अचानक टायर फट गया। अनियंत्रित हुई कार डिवाइडर पार कर सीधे सामने से आ रहे डंपर से टकरा गई।

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची। टक्कर के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से डंपर और कार को हटवाकर मार्ग को सुचारू कराया। दोनों वाहनों को जब्त कर लिया गया है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Car-Dumper Accident: राजस्थान में चलती कार का टायर फटा, डिवाइडर पार कर डंपर से भिड़ंत, 10 दिन की मासूम सहित 2 की मौत

