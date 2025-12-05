Hockey wali Sarpanch ने राष्ट्रीय नेतृत्व कार्यशाला में दर्ज कराई दमदार मौजूदगी, पहले भी मिला राष्ट्रीय और वैश्विक मंच

झुंझुनूं. ग्राम पंचायत लांबी अहीर की सरपंच और देशभर में ‘हॉकी वाली सरपंच’ के नाम से पहचान बना चुकी नीरू यादव ने एक बार फिर जिले का नाम रोशन किया है। उन्हें यूएन वूमन इंडिया की ओर से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय नेतृत्व कार्यशाला ‘SheLeads’ में हिस्सा लेने का अवसर मिला है। यह कार्यशाला 4 दिसंबर से नई दिल्ली में शुरू हुई। देशभर में ग्रामीण क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही महिलाओं में से केवल 30 उभरती महिला नेताओं को इस कार्यक्रम के लिए चुना गया है। यह मंच महिलाओं को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व दृष्टि प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है।