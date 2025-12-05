Hockey wali Sarpanch ने राष्ट्रीय नेतृत्व कार्यशाला में दर्ज कराई दमदार मौजूदगी, पहले भी मिला राष्ट्रीय और वैश्विक मंच

झुंझुनूं. ग्राम पंचायत लांबी अहीर की सरपंच और देशभर में ‘हॉकी वाली सरपंच’ के नाम से पहचान बना चुकी नीरू यादव ने एक बार फिर जिले का नाम रोशन किया है। उन्हें यूएन वूमन इंडिया की ओर से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय नेतृत्व कार्यशाला ‘SheLeads’ में हिस्सा लेने का अवसर मिला है। यह कार्यशाला 4 दिसंबर से नई दिल्ली में शुरू हुई। देशभर में ग्रामीण क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही महिलाओं में से केवल 30 उभरती महिला नेताओं को इस कार्यक्रम के लिए चुना गया है। यह मंच महिलाओं को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय नेतृत्व दृष्टि प्रदान करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है।
नीरू यादव इससे पहले कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15 में सेलिब्रिटी गेस्ट के रूप में शामिल होकर अपने नवाचारों बर्तन बैंक, ग्रामीण हॉकी अकादमी, ‘मेरापेड़ मेरा दोस्त’ अभियान को राष्ट्रीय पहचान दिला चुकी हैं। साल 2024 में वे संयुक्त राष्ट्र, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएनएफपीए की 57वीं बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा बनकर देश का प्रतिनिधित्व भी कर चुकी हैं।
लांबी अहीर पंचायत में शुरू किया गया नीरू यादव का ‘बर्तनबैंक’ मिशन प्लास्टिक-मुक्त आयोजनों की दिशा में एक सफल मॉडल बन चुका है। इसकी प्रभावशीलता को देखते हुए राजस्थान सरकार ने बजट 2025–26 में इसे पूरे राज्य में लागू करने की घोषणा की है। किसी पंचायत प्रतिनिधि के नवाचार को राज्य स्तर पर अपनाया जाना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अपने आमंत्रण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए नीरू यादव ने कहा कि यह अवसर मेरे लिए सम्मान और प्रेरणा दोनों है। यह मंच सीखने, अनुभव साझा करने और नेतृत्व कौशल को और समृद्ध करने का शानदार अवसर प्रदान करता है।
