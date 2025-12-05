यूआइटी-नगर निगम चाहे तो तांगा स्टैंड पर बन सकती है अंडरग्राउंड पार्किंग

स्मार्ट सिटी में जहां जगह का अभाव है और जाम लगता है, वहां जाम खत्म करने के लिए हाईटेक पार्किंग बनाई गई है, जो इलेक्ट्रिक उपकरणों के जरिए गाड़ियो को दूसरी, तीसरी या चौथी मंजिल पर पहुंचा रही हैं। यूआइटी का पूर्व में भी यही प्लान था, लेकिन इस पर काम नहीं किया गया। व्यापारियों का तर्क है कि जिला कलक्टर इसको लेकर टेंडर आमंत्रित कराएं। एजेंसी हायर करें, एजेंसी समुचित समाधान सामने रख देंगी। ऐसे में बिना देरी किए पार्किंग के लिए नई डीपीआर तैयार