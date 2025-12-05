5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

अलवर

यूआइटी-नगर निगम चाहे तो तांगा स्टैंड पर बन सकती है अंडरग्राउंड पार्किंग

जयपुर के अंबेडकर सर्किल का जाम खत्म करने के लिए हाईकोर्ट के सामने अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जा रही है। इसी तर्ज पर तांगा स्टैंड की पार्किंग को भी अंडरग्राउंड करके बाजारों के जाम को खत्म किया जा सकता है।

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 05, 2025

जयपुर के अंबेडकर सर्किल का जाम खत्म करने के लिए हाईकोर्ट के सामने अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जा रही है। इसी तर्ज पर तांगा स्टैंड की पार्किंग को भी अंडरग्राउंड करके बाजारों के जाम को खत्म किया जा सकता है। एक्सपर्ट का कहना है कि अंडरग्राउंड पार्किंग से बेस मजबूत हो जाएगा, जिस पर तीन से चार मंजिल हाईटेक पार्किंग खड़ी हो जाएगी। यदि प्रशासन इस पर काम करे और
एक्सपर्ट का पैनल यहां के सर्वे के लिए भेजे, तो बात बन सकती है।

जिला कलक्टर नई डीपीआर के लिए टेंडर लगवाएं

स्मार्ट सिटी में जहां जगह का अभाव है और जाम लगता है, वहां जाम खत्म करने के लिए हाईटेक पार्किंग बनाई गई है, जो इलेक्ट्रिक उपकरणों के जरिए गाड़ियो को दूसरी, तीसरी या चौथी मंजिल पर पहुंचा रही हैं। यूआइटी का पूर्व में भी यही प्लान था, लेकिन इस पर काम नहीं किया गया। व्यापारियों का तर्क है कि जिला कलक्टर इसको लेकर टेंडर आमंत्रित कराएं। एजेंसी हायर करें, एजेंसी समुचित समाधान सामने रख देंगी। ऐसे में बिना देरी किए पार्किंग के लिए नई डीपीआर तैयार

यूआइटी को बढ़ाना चाहिए कदम
तांगा स्टैंड पर अंडरग्राउंड व चार मंजिला पार्किंग बनाई जा सकती है. लेकिन इच्छाशक्ति की जरूरत है। इसके लिए यूआइटी किसी एजेंसी से सर्वे कराए और डीपीआर बनवाए। उसके बाद यहां पार्किंग आसानी से बन सकेगी। पूर्व में यहां यूआइटी ने ही आधुनिक पार्किंग बनाने का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन इस पर काम नहीं किया जा रहा। पुराने प्रस्ताव को ही निकालकर एक बार अध्ययन कर लें या नया प्लान बनवाएं - श्रीराम मीणा, रिटायर्ड एक्सइएन, पीडब्ल्यूडी

