गांव में पुराने कुएं की तोड़फोड़ पर हंगामा, ग्रामीणों का जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन, टीकाराम जूली ने उठाई कार्रवाई की मांग

इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि यह कुआं गांव के बुजुर्गों द्वारा बनवाया गया था और वर्षों से ग्रामीणों की साझा संपत्ति रहा है। जूली ने आरोप लगाया कि कुएं पर अवैध कब्जे की कोशिश प्रशासनिक मिलीभगत से हुई है। उन्होंने मांग की कि पटवारी, थाने के कर्मचारी या कोई भी अधिकारी यदि इसमें शामिल पाया जाए, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कर उन्हें निलंबित किया जाए।