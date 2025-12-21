चौकीदार के भरोसे चल रहे छात्रावास, बच्चे घरों से मंगवा रहे बिस्तर

घोडाफेर चौराहा पर प्रताप स्कूल के समीप चलने वाले अंबेडकर छात्रावास तृतीय में टीम पहुंची तो यहां वार्डन नहीं मिले, वार्डन के कमरे पर ताला लगा हुआ था, बच्चों ने बताया कि बहुत कम यहां पर आते हैंं। कमरों की अलमारिया खराब थी। बच्चों ने बताया कि सर्दी तेज है लेकिन विभाग की ओर से अभी तक कंबल नहीं मिले हैं, इसलिए घर से ही ला रहे हैं। यहां गद्दे थे जो काफी पुराने थे।नजर बगीची में संचालित अंबेडकर छात्रावास प्रथम में भी छात्रावास मौजूद नहीं थे, जबकि बोर्ड पर उपिस्थति के हस्ताक्षर थे, फोन पर बातचीत में अधीक्षक शिवलाल यादव ने बताया कि आज छुट्टी ली हुई है। बच्चे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे। यहां पर पानी का इंतजाम नहीं है, प्रति सप्ताह टैंकरों से पानी डलवाया जाता है। बच्चों ने बताया कि सर्दी अधिक है ओढ़ने और बिछाने बिस्तर घर से ही लाते हैं। में बाहर की तरफ रोशनी का इंतजाम अधूरा होने से अंधेरा छाया हुआ था। बच्चों ने बताया कि वार्डन शाम 6 बजे तक ही रहते हैं रात में चौकीदार ही यहां रहता है। चद्दर फटी हुई थी।नजर बगीची में ही सेचालित अंबेडकर छात्रावास तृतीय व मिरासी एक ही भवन में चल रहे हैं। यहां पर दो छात्रावासों के लिए एक ही चौकीदार मिला, ताला लगा हुआ था, चौकीदार मनमोहन ने बताया कि वार्डन नहीं है, बार बार कहने पर भी गेट नहीं खोला गया। उन्होंने कहा कि वार्डन धीरेंद्र सैनी के कहने पर ही गेट खोल जाएगा, जब वार्डन से फोन पर बात की तो बताया कि मै रणजीत नगर में रहता हूं।