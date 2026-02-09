मोतियों की खेती का कमाल: 22 महीने की मेहनत और 26 लाख का मुनाफा, जानें अलवर के सोनू यादव की सक्सेस स्टोरी

गौरतलब है कि पहली बार मोतियों की उपज 22 महीने में तैयार हुई। एक सीप की लागत 55 रुपए आती है और प्रत्येक सीप से दो मोती प्राप्त होते हैं। तैयार मोतियों को कंपनी 230 रुपए प्रति सीप की दर से खरीदती है। इस पूरी प्रक्रिया में करीब 24 लाख 60 हजार रुपए का खर्च आया, जबकि कुल उत्पादन से 50 लाख 60 हजार रुपए की आय हुई। इससे सोनू को अच्छा खासा मुनाफा मिला। अब दूसरी फसल का उत्पादन 2026 में होने की संभावना है।