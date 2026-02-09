मालाखेड़ा अस्पताल गेट पर प्रसूता की डिलीवरी, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग भी अस्पताल परिसर में एकत्र हो गए और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। परिजनों ने बताया कि इससे पहले भी कई बार चिकित्सा उपखंड अधिकारी को इस तरह की शिकायतें दी जा चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। फिलहाल अस्पताल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।