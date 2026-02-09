नारायणपुर-कुशलगढ़ क्षेत्र में लेपर्ड की मौत, वन विभाग के अधिकारी मौके पर 

जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और लेपर्ड के शव को कब्जे में लिया। इसके बाद शव को तालवृक्ष रेंज कार्यालय लाया गया, जहां पशु चिकित्सकों की टीम की ओर से विधिवत पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद वन विभाग की ओर से नियमानुसार लेपर्ड का अंतिम संस्कार किया गया। बताया गया कि लेपर्ड प्रथम श्रेणी का वन्यजीव है, जिसकी सुरक्षा को लेकर विशेष नियम लागू हैं।