9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

नारायणपुर-कुशलगढ़ क्षेत्र में लेपर्ड की मौत, वन विभाग के अधिकारी मौके पर 

नारायणपुर क्षेत्र के नागलहेड़ी गांव के पास सोमवार सुबह सड़क हादसे में एक लेपर्ड की मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Feb 09, 2026

वन विभाग ने कराया लेपर्ड का पोस्टमार्टम (फोटो - पत्रिका)

नारायणपुर क्षेत्र के नागलहेड़ी गांव के पास सोमवार सुबह सड़क हादसे में एक लेपर्ड की मौत हो गई। यह हादसा नारायणपुर–कुशलगढ़ रोड पर उस समय हुआ, जब अज्ञात वाहन की चपेट में आने से लेपर्ड की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और लेपर्ड के शव को कब्जे में लिया। इसके बाद शव को तालवृक्ष रेंज कार्यालय लाया गया, जहां पशु चिकित्सकों की टीम की ओर से विधिवत पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद वन विभाग की ओर से नियमानुसार लेपर्ड का अंतिम संस्कार किया गया। बताया गया कि लेपर्ड प्रथम श्रेणी का वन्यजीव है, जिसकी सुरक्षा को लेकर विशेष नियम लागू हैं।

वन विभाग के रेंजर त्रिलोक कुमावत ने बताया कि मृत लेपर्ड नर था और उसकी उम्र करीब ढाई वर्ष आंकी गई है। प्रारंभिक जांच में लेपर्ड की मौत का कारण सड़क दुर्घटना सामने आया है। उन्होंने बताया कि यह क्षेत्र वन्यजीवों की नियमित आवाजाही वाला इलाका है और तेज रफ्तार वाहन वन्यजीवों के लिए लगातार खतरा बनते जा रहे हैं।

घटना के दौरान तहसीलदार अनिल कुमार, वनपाल मनोज नागा, पशु चिकित्सक डॉ. रमेश चंद वर्मा, डॉ. मुकेश सैनी, डॉ. कमलेश सैनी सहित वन विभाग की टीम मौके पर मौजूद रही। वन अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि वन क्षेत्र से गुजरते समय सतर्कता बरतें और वाहनों की गति नियंत्रित रखें, ताकि वन्यजीवों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Feb 2026 02:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / नारायणपुर-कुशलगढ़ क्षेत्र में लेपर्ड की मौत, वन विभाग के अधिकारी मौके पर 

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मोतियों की खेती का कमाल: 22 महीने की मेहनत और 26 लाख का मुनाफा, जानें अलवर के सोनू यादव की सक्सेस स्टोरी

Pearl Farming
अलवर

अनंत प्रेम आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा का अष्टम दिवस, भक्ति को प्रेम का मार्ग बताया

अलवर

मालाखेड़ा अस्पताल गेट पर प्रसूता की डिलीवरी, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

अलवर

आज से सायं कालीन OPD शुरू, मरीजों को मिलेगा OPD में रात 9 बजे तक इलाज

अलवर

शर्मसार: सलवार की पोटली में मिला 8 माह का भ्रूण, अलवर की झाड़ियों में फेंका, आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाए पुलिस पर ये आरोप

Fetus Found
अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.