Alwar: राजस्थान में शिक्षक सुसाइड से मचा हड़कंप, 7 सरकारी शिक्षकों पर FIR; शिक्षा विभाग भी हरकत में आया

मृतक के पुत्र चंद्रप्रकाश ने एफआइआर में लिखा है कि उसके पिता बड्डनलाल को काफी समय से राउमावि ढहलावास के स्टाफ की ओर से मानसिक रूप से अत्यधिक प्रताड़ित किया जा रहा था। इसमें ढहलावास विद्यालय की पूर्व प्रधानाचार्य सुनीता बाई, गायत्री देवी व वर्तमान प्रधानाचार्य एके मिश्रा ने स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद उन्हें अतिरिक्त कार्यभार देकर अवकाश भी अस्वीकृत किए जा रहे थे।