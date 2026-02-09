आज से सायं कालीन OPD शुरू, मरीजों को मिलेगा OPD में रात 9 बजे तक इलाज

जिला अस्पताल (फाइल फोटो)
अलवर जिला अस्पताल में मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सोमवार से सायं कालीन ओपीडी का शुभारंभ किया जा रहा है। यह ओपीडी अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में फिजियोथेरेपी कक्ष के पास संचालित की जाएगी। अस्पताल प्रशासन के अनुसार सायंकालीन ओपीडी का समय दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा, जिससे दिन में कार्यरत लोगों और दूर-दराज से आने वाले मरीजों को काफी राहत मिलेगी।
पीएमओ डॉ. सुनील चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि सायं कालीन ओपीडी में मेडिसिन विभाग के एक वरिष्ठ चिकित्सक के साथ एक रेजिडेंट डॉक्टर की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। ओपीडी के दौरान सामान्य रोगों की जांच, परामर्श और आवश्यक दवाओं के बारे में मार्गदर्शन दिया जाएगा। डॉ. चौहान ने बताया कि दिन में अत्यधिक भीड़ होने के कारण कई मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
सायंकालीन ओपीडी शुरू होने से मरीजों का दबाव कम होगा और उन्हें समय पर उपचार मिल सकेगा। विशेष रूप से नौकरीपेशा लोग, विद्यार्थी और बुजुर्ग मरीज इस सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीजों की संख्या को देखते हुए यह फैसला आमजन के लिए राहत भरा होगा। इस नई पहल से जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी।
