आज से सायं कालीन OPD शुरू, मरीजों को मिलेगा OPD में रात 9 बजे तक इलाज

अलवर जिला अस्पताल में मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सोमवार से सायं कालीन ओपीडी का शुभारंभ किया जा रहा है। यह ओपीडी अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में फिजियोथेरेपी कक्ष के पास संचालित की जाएगी। अस्पताल प्रशासन के अनुसार सायंकालीन ओपीडी का समय दोपहर 3 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा, जिससे दिन में कार्यरत लोगों और दूर-दराज से आने वाले मरीजों को काफी राहत मिलेगी।