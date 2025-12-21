21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

अरावली को लेकर सीएम चुप, अपना मत स्पष्ट करें – जूली

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Dec 21, 2025

प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अरावली पर्वतमाला के संरक्षण को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय वर्ष 2010 तक जारी खनन पट्टों को ही रेगुलर करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार ने खनन माफिया को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अरावली की परिभाषा ही बदल दी।

जूली ने कहा कि अरावली क्षेत्र में 11 हजार से अधिक छोटी-बड़ी पहाड़ियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्णय के बाद यदि सरकार की मंशा नहीं बदली तो इन पहाड़ियों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा। इससे राजस्थान का पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ेगा और राज्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है।

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से सवाल करते हुए कहा कि पूरा राजस्थान पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री अपना मत स्पष्ट करें—क्या वह अरावली को बचाने के लिए आगे आएंगे या नहीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने जैसे दो साल काट लिए, तीन साल और कट जाएं यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अरावली का नुकसान अपूरणीय होगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 03:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / अरावली को लेकर सीएम चुप, अपना मत स्पष्ट करें – जूली

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थानी लोक गायक जुम्मे खां का हार्ट अटैक से निधन, लोक कला जगत में शोक

अलवर

श्याम संकीर्तन में भजनों पर झूमें श्रद्धालु

अलवर

चौकीदार के भरोसे चल रहे छात्रावास, बच्चे घरों से मंगवा रहे बिस्तर

अलवर

अलवर, बहरोड़ व भिवाड़ी सहित तीनों जिले घने कोहरे की चपेट में, विजिबिलिटी 50 मीटर तक

अलवर

नीमराणा में कबाड़ गोदाम में भीषण आग, लाखों का नुकसान

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.