अरावली को लेकर सीएम चुप, अपना मत स्पष्ट करें – जूली

नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री से सवाल करते हुए कहा कि पूरा राजस्थान पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री अपना मत स्पष्ट करें—क्या वह अरावली को बचाने के लिए आगे आएंगे या नहीं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ने जैसे दो साल काट लिए, तीन साल और कट जाएं यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अरावली का नुकसान अपूरणीय होगा।