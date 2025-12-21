राजस्थानी लोक गायक जुम्मे खां का हार्ट अटैक से निधन, लोक कला जगत में शोक

राजस्थानी लोक संगीत जगत के चर्चित कलाकार और भपंग वादक जुम्मे खां का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। वे अलवर जिले के पिनान गांव के निवासी थे और अपनी विशिष्ट भपंग वादन शैली के लिए प्रदेशभर में पहचान रखते थे। जुम्मे खां पाली जिले में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति दे रहे थे, इसी दौरान उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा।