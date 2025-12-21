राजस्थान के इस शहर को नए साल पर बड़ा तोहफा; 50 ई-बसों के संचालन की तैयारी, हर 5-10 मिनट पर मिलेंगी बसें

पीएम ई-बस योजना के तहत शहर में 50 बसों का संचालन होगा। शहर में बने 30 स्टॉपेज पर ये बसें रुकेंगी। मनुमार्ग के अलावा गौरव पथ, आरआर सर्किल से ज्योतिबा फुले सर्किल के बस स्टॉपेज की मरम्मत की जा रही है। साथ ही पेंट भी किया जा रहा है। नगर निगम के एक इंजीनियर का कहना है कि बसों का संचालन नए साल में शुरू हो जाएगा। चार्जिंग स्टेशन व डिपो का कार्य चल रहा है। बहाला में स्टेशन के लिए 13 हजार वर्ग मीटर एरिया यूआइटी की ओर से दिया गया था।