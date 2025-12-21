21 दिसंबर 2025,

अलवर

राजस्थान के इस शहर को नए साल पर बड़ा तोहफा; 50 ई-बसों के संचालन की तैयारी, हर 5-10 मिनट पर मिलेंगी बसें

पीएम ई-बस योजना के तहत अलवर शहर में 50 बसों का संचालन होगा। शहर में बने 30 स्टॉपेज पर ये बसें रुकेंगी। मनुमार्ग के अलावा गौरव पथ, आरआर सर्किल से ज्योतिबा फुले सर्किल के बस स्टॉपेज की मरम्मत की जा रही है।

अलवर

image

Kamal Mishra

Dec 21, 2025

alwar e bus

फोटो-एआई जेनरेटेड

अलवर। शहर में ई-बसों के संचालन के लिए तैयारी तेज हो गई है। सरकारी मशीनरी बस स्टॉपेज की मरम्मत व पेंटिंग करा रही है। बहाला में चार्जिंग स्टेशन का भी काम शुरू हो गया है। यह कार्य आरएसआरडीसी की ओर से किया जा रहा है।

पीएम ई-बस योजना के तहत शहर में 50 बसों का संचालन होगा। शहर में बने 30 स्टॉपेज पर ये बसें रुकेंगी। मनुमार्ग के अलावा गौरव पथ, आरआर सर्किल से ज्योतिबा फुले सर्किल के बस स्टॉपेज की मरम्मत की जा रही है। साथ ही पेंट भी किया जा रहा है। नगर निगम के एक इंजीनियर का कहना है कि बसों का संचालन नए साल में शुरू हो जाएगा। चार्जिंग स्टेशन व डिपो का कार्य चल रहा है। बहाला में स्टेशन के लिए 13 हजार वर्ग मीटर एरिया यूआइटी की ओर से दिया गया था।

इन 9 मार्गों पर चलेंगी बसें

50 ई-बसें 9 प्रमुख मार्गों पर चलेंगी, जिनमें बगड़ तिराहा-प्रतापबंध मार्ग, सूर्यनगर मोड़-चिकानी, सूर्यनगर-हनुमान सर्किल, हनुमान सर्किल-दादर, सूर्यनगर-उमरैण और हनुमान सर्किल-उमरैण मार्ग शामिल हैं। रोडवेज से लेकर रेलवे स्टेशन से भी यह बसें सवारियां लेंगी। इन बसों का संचालन हर 5 से 10 मिनट के अंतराल पर होगा।

'ई-बसों के संचालन के लिए तेजी से काम चल रहा है। चार्जिंग स्टेशन भी तैयार हो रहा है। इस कार्य की नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जल्द ही जनता को बसों का लाभ मिलेगा।' -आर्तिका शुक्ला, जिला कलक्टर

21 Dec 2025 08:38 pm

