Alwar: आ गई बड़ी खुशखबरी, अब हर 10 मिनट में मिलेगी ‘ई-बस’, सिर्फ इतने रुपए होगा किराया

माना जा रहा है कि नए साल में फरवरी तक बसों का संचालन शुरू हो सकता है। शहर में अभी सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं हैं। जनता रेलवे स्टेशन हो या फिर बस स्टैंड, ऑटो आदि से ही जाती है। इसके अलावा शहर के अन्य स्थानों पर जाने के लिए भी ऑटो ही सहारा हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अलवर का चयन प्रधानमंत्री ई-बस योजना के तहत कर लिया है।