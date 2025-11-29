इस शहर में निर्धन वर्ग के लिए प्लॉट दे रही सरकार, 31 दिसंबर आवेदन की आखिरी तारीख, 14 जनवरी को लॉटरी

एआई की मदद से तैयार की गई प्रतीकात्मक तस्वीर
Ajmer News: अजमेर विकास प्राधिकरण (ADA) ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और अल्प आय वर्ग (LIG) के परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण आवासीय योजना की घोषणा की है। माखूपुरा क्षेत्र में प्रस्तावित इस नई योजना का नाम ‘श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर’ रखा गया है। इस योजना के तहत, कुल 202 सामान्य आवासीय भूखंडों का आवंटन किया जाना है।
प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। सभी इच्छुक आवेदक केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं; किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। योजना की लॉटरी 14 जनवरी को निकाली जाएगी, जिसके माध्यम से सफल आवेदकों का चयन किया जाएगा। योजना की विस्तृत जानकारी और ऑनलाइन बुकलेट ADA की आधिकारिक वेबसाइट https://ada.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन शुल्क के रूप में आवेदकों को 1000 रुपए जमा कराने होंगे।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर योजना विशेष रूप से EWS और LIG श्रेणी के आवेदकों पर केंद्रित है। योजना में कुल 288 भूखंड हैं, जिनमें से 202 सामान्य आवासीय भूखंडों का आवंटन लॉटरी के जरिए किया जाएगा। इन 202 भूखंडों का वर्गीकरण इस प्रकार है। अजमेर विकास प्राधिकरण की यह 10वीं आवासीय योजना है। इसकी रणनीतिक स्थिति इसे आकर्षक बनाती है, क्योंकि यह राष्ट्रीय राजमार्ग 79 अजमेर-नसीराबाद रोड पर स्थित है।
आवासीय भूखंडों के साथ-साथ, यह योजना वाणिज्यिक अवसरों की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। योजना में कुल 35 दुकानें प्रस्तावित हैं। इन दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से न होकर, सार्वजनिक नीलामी (Auction) के द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, योजना में 51 भूखंड कॉर्नर प्लॉट (Corner Plots) भी हैं, जो प्रीमियम श्रेणी में आते हैं। ADA का उद्देश्य है कि इस योजना के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और किफायती आवास उपलब्ध कराया जा सके। अधिक जानकारी के लिए, आवेदक कार्यालय समय के दौरान अजमेर विकास प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
