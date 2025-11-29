इस शहर में निर्धन वर्ग के लिए प्लॉट दे रही सरकार, 31 दिसंबर आवेदन की आखिरी तारीख, 14 जनवरी को लॉटरी

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। सभी इच्छुक आवेदक केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन कर सकते हैं; किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। योजना की लॉटरी 14 जनवरी को निकाली जाएगी, जिसके माध्यम से सफल आवेदकों का चयन किया जाएगा। योजना की विस्तृत जानकारी और ऑनलाइन बुकलेट ADA की आधिकारिक वेबसाइट https://ada.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। आवेदन शुल्क के रूप में आवेदकों को 1000 रुपए जमा कराने होंगे।