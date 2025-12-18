Rajasthan: राजस्थान में मिला करोड़ों का ‘खजाना’, सोने-चांदी के सिक्के, प्राचीन हथियार-मूर्तियां मिलीं, पुलिस के उड़े होश

पुलिस कार्रवाई में प्राचीन पेंटिंग, भगवान बुद्ध की एक पांडुलिपि, दो ऐतिहासिक कटार, एक जैन मूर्ति, इंदौर शासक काल की 25 मुद्राएं और एक शील्ड बरामद की गई। इसके अलावा बारहसिंघा के दो सींग, हाथीदांत और वन्यजीवों के दो नाखून भी मिले। पुलिस ने चार धारदार हथियार जब्त किए, जिनमें एक ब्रिटिशकालीन तलवार और तीन अन्य पुरातात्विक हथियार शामिल हैं।