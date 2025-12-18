18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अजमेर

कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच चढ़ा उर्स का झंडा, भीड़ नियंत्रण के माकूल बंदोबस्त

पत्रिका लाइव : 814वां उर्स: बुलंद दरवाजे पर सिर्फ 15 पासधारी, 350 अतिरिक्त जवान तैनात, एंटी-रॉट किट से लैस रहा पुलिस बल

3 min read
Google source verification

अजमेर

image

Manish Singh

Dec 18, 2025

कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच चढ़ा उर्स का झंडा, भीड़ नियंत्रण के माकूल बंदोबस्त

defaultबुधवार शाम को ख्वाजा साहब के 814वें उर्स का बुलंद दरवाजे पर झंडा चढाते हुए। पत्रिका

अजमेर(Ajmer News). ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 814वें उर्स की शुरुआत कड़े सुरक्षा इंतजामों के साथ हुई। बुधवार को उर्स का परंपरागत झंडा चढ़ाए जाने के दौरान दरगाह क्षेत्र में पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। संभावित धक्का-मुक्की और भगदड़ की आशंका को देखते हुए पुलिस ने जायरीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्ती से भीड़ नियंत्रण प्रबंधन किया।सुरक्षा के कड़े इंतजाम

बुधवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) हिमांशु जांगिड़ के नेतृत्व में दरगाह में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। भीलवाड़ा जिले के गौरी परिवार द्वारा बुलंद दरवाजे पर चढ़ाए गए झंडे के दौरान करीब 350 अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती की गई। इस दौरान एंटी-रॉट किट से लैस पुलिसकर्मियों की विशेष टुकड़ी भी मौजूद रही। इसके अलावा एएसपी, सीओ, सीआई, एसआई समेत बडी़ संख्या में तैनात जवानों ने अलग-अलग पॉइंट पर प्रभावी भीड़ नियंत्रण किया।

सिर्फ 15 को दी अनुमति

बुलंद दरवाजे पर सुरक्षा को लेकर विशेष सख्ती बरती गई। यहां केवल 15 पासधारी व्यक्तियों को ही ऊपर चढ़ने की अनुमति दी गई। उर्स के झंडे को चूमने की होड़ में भगदड़ जैसे हालात बनने की संभावना को देखते हुए पुलिस ने झंडा चढ़ाने के मार्ग को पहले ही खाली करवा लिया था।

बैरिकेड-रस्सों से भीड़ नियंत्रण, दुकानें बंद कराई

इस मर्तबा सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग और नियंत्रित प्रवेश व्यवस्था लागू की गई। निजाम गेट के सामने दरगाह बाजार में जायरीन को करीब 200 फीट दूर रखा गया। पर्याप्त बैरिकेड लगाकर और रस्सों के जरिए भीड़ नियंत्रण किया गया। निजाम गेट पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रियंका के नेतृत्व में पुलिस जाप्ते की तैनाती रही। नला बाजार, दरगाह बाजार, अंदर कोट जाने वाले मार्गों पर पर्याप्त जाप्ता तैनात करते हुए दुकाने बंद कराई गई।

‘एंटी-रॉट किट’ में पुलिसकर्मी तैनात

बलवा के दौरान पुलिस द्वारा पहने जाने वाले विशेष सूट एंटी-रॉट किट पहने जवानों की मौजूदगी रही। पॉली कार्बोनेट से बना यह किट दंगे जैसी किसी भी अप्रिय स्थिति में जवानों को सिर, छाती, हाथ-पैरों की चोट से बचाने में कवच का काम करता है। इसमें हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, ढाल और डंडा जैसे उपकरण होते हैं। जिससे जवान सुरक्षित रहकर प्रभावी ढंग से भीड़ को नियंत्रित कर सकें।

इनका कहना है...

उर्स के दौरान जायरीनों की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सुरक्षा के उद्देश्य से हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। ताकि उर्स शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो सके।

हिमांशु जांगिड़अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर), अजमेर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

अजमेर

अजमेर सिटी

सोनीजी की नसियां दिगंबर जैन मंदिर

अजमेर शरीफ दरगाह

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 02:34 am

Hindi News / Rajasthan / Ajmer / कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच चढ़ा उर्स का झंडा, भीड़ नियंत्रण के माकूल बंदोबस्त

बड़ी खबरें

View All

अजमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

देर रात: अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, एक घायल

देर रात: अज्ञात वाहन की टक्कर से युवक की मौत, एक घायल
अजमेर

नीली वर्दी में ‘कालिका’ की रहेगी नजर, मनचलों पर होगी कार्रवाई

नीली वर्दी में ‘कालिका’ की रहेगी नजर, मनचलों पर होगी कार्रवाई
अजमेर

देर रात: चावल से भरा ट्रेलर पलटा, केबिन धधका

देर रात: चावल से भरा ट्रेलर पलटा, केबिन धधका
अजमेर

Ajmer News: दम्माम एयरपोर्ट पर 24 घंटे में हिरासत में रहीं ‘मां-बेटियां’, बिना वीजा अंतरराष्ट्रीय उड़ान में बैठा दिया

अजमेर

राजस्थान में ‘सोने की खान’ में चोरी…’ब्लैकआउट’ का फायदा उठाकर शातिरों ने अंजाम दी वारदात

Ajmer Robbery Case
अजमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.