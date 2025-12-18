कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच चढ़ा उर्स का झंडा, भीड़ नियंत्रण के माकूल बंदोबस्त

बुधवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) हिमांशु जांगिड़ के नेतृत्व में दरगाह में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। भीलवाड़ा जिले के गौरी परिवार द्वारा बुलंद दरवाजे पर चढ़ाए गए झंडे के दौरान करीब 350 अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती की गई। इस दौरान एंटी-रॉट किट से लैस पुलिसकर्मियों की विशेष टुकड़ी भी मौजूद रही। इसके अलावा एएसपी, सीओ, सीआई, एसआई समेत बडी़ संख्या में तैनात जवानों ने अलग-अलग पॉइंट पर प्रभावी भीड़ नियंत्रण किया।