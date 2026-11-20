सोनीजी की नसियां दिगंबर जैन मंदिर - आगरा गेअ के पास सोनीजी की नसियां के नाम से वियात इस ाव्य ावन का निर्माण 1865 में सेठमूलचंद नेमीचंद सोनी ने करवाया और सन् 1885 में इसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषीादेव की प्रतिमा स्थापित करवाई गई । यह दो मंजिला इमारत सुंदर रंगोंसे पुती हुई है। पिछवाड़े में स्वर्णकारी हॉल है, जिसकी दीवारें व छत कांच की चित्रकारी के काम से परिपूर्ण है। इसके आंगन में 26 मीटर उंचामानस्ता ाी शोाायमान है। पीछे की ओर दो मंजिला ावन में जैन कल्याणक, तेरह द्वीप , सुमेरू पर्वत , ागवान की जन्म स्थली अयोध्या नगरी आदिकी सुंदर रचना बेहद लुावनी है। यह संपूर्ण रचना स्वर्णरचित वर्क से ढ़की है। इसे स्वर्ण नगरी ाी कहा जाता है।

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