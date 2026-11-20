सोनीजी की नसियां दिगंबर जैन मंदिर - आगरा गेअ के पास सोनीजी की नसियां के नाम से वियात इस ाव्य ावन का निर्माण 1865 में सेठमूलचंद नेमीचंद सोनी ने करवाया और सन् 1885 में इसमें प्रथम तीर्थंकर ऋषीादेव की प्रतिमा स्थापित करवाई गई । यह दो मंजिला इमारत सुंदर रंगोंसे पुती हुई है। पिछवाड़े में स्वर्णकारी हॉल है, जिसकी दीवारें व छत कांच की चित्रकारी के काम से परिपूर्ण है। इसके आंगन में 26 मीटर उंचामानस्ता ाी शोाायमान है। पीछे की ओर दो मंजिला ावन में जैन कल्याणक, तेरह द्वीप , सुमेरू पर्वत , ागवान की जन्म स्थली अयोध्या नगरी आदिकी सुंदर रचना बेहद लुावनी है। यह संपूर्ण रचना स्वर्णरचित वर्क से ढ़की है। इसे स्वर्ण नगरी ाी कहा जाता है।