ट्रैप कार्रवाई के बाद एसीबी की टीम ने सहायक आयुक्त अंचला गिरी के निवास पर तलाशी भी शुरू की है। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के संदेह में की जा रही है। टीम घर में मौजूद संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों की जांच कर रही है। हालांकि, तलाशी के दौरान मिले दस्तावेजों के आधार पर संपत्ति से जुड़े तथ्यों की पड़ताल अभी जारी है। फिलहाल आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है।