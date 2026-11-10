नगरनार NMDC स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, पिघले लोहे की चपेट में आकर ऑपरेटर की मौत

जानकारी के मुताबिक, मंगल साय मंगलवार को नगरनार स्थित NMDC स्टील प्लांट में अपनी ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान वह पिघले लोहे यानी स्लैग की चपेट में आ गया। स्टील प्लांट में स्लैग बेहद गर्म अवस्था में निकलता है। इसकी चपेट में आने से गंभीर हादसे का खतरा रहता है। बताया जा रहा है कि हादसा इतना गंभीर था कि मंगल साय की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि, वह किस प्रक्रिया के दौरान स्लैग की चपेट में आया और हादसा कैसे हुआ, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।