नगरनार NMDC स्टील प्लांट में बड़ा हादसा, पिघले लोहे की चपेट में आकर ऑपरेटर की मौत

NMDC स्टील प्लांट में बड़ा हादसा (Photo Source- Patrika)
NMDC Steel Plant Accident: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित नगरनार के NMDC स्टील प्लांट में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। प्लांट में ड्यूटी के दौरान पिघले लोहे यानी स्लैग की चपेट में आने से 31 वर्षीय ऑपरेटर मंगल साय की मौत हो गई। हादसा इतना गंभीर था कि कर्मचारी को बचने का मौका तक नहीं मिला। घटना के बाद प्लांट परिसर में अफरा-तफरी मच गई।
मृतक मंगल साय बस्तर जिले के छोटे देवड़ा गांव का रहने वाला था। वह वर्ष 2023 से NMDC स्टील प्लांट में ऑपरेटर के पद पर काम कर रहा था। हादसे की सूचना मिलने पर नगरनार पुलिस मौके पर पहुंची और शव बरामद कर मामले की जांच शुरू की। इस घटना के बाद प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं।
जानकारी के मुताबिक, मंगल साय मंगलवार को नगरनार स्थित NMDC स्टील प्लांट में अपनी ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान वह पिघले लोहे यानी स्लैग की चपेट में आ गया। स्टील प्लांट में स्लैग बेहद गर्म अवस्था में निकलता है। इसकी चपेट में आने से गंभीर हादसे का खतरा रहता है। बताया जा रहा है कि हादसा इतना गंभीर था कि मंगल साय की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि, वह किस प्रक्रिया के दौरान स्लैग की चपेट में आया और हादसा कैसे हुआ, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
हादसे में जान गंवाने वाले कर्मचारी की पहचान 31 वर्षीय मंगल साय के रूप में हुई है। वह बस्तर जिले के छोटे देवड़ा गांव का निवासी था। जानकारी के अनुसार, मंगल साय वर्ष 2023 से NMDC स्टील प्लांट में ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा था। कम उम्र में कर्मचारी की मौत से उसके परिवार और परिचितों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। घटना की जानकारी मिलते ही प्लांट में भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
हादसे की सूचना मिलने के बाद नगरनार पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव बरामद कर मामले में मर्ग कायम किया है। फिलहाल पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ। ऑपरेटर काम के दौरान किस स्थान पर मौजूद था और सुरक्षा के कौन-कौन से इंतजाम किए गए थे, इन पहलुओं की जांच के बाद ही घटना की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।
इस हादसे के बाद नगरनार स्थित NMDC स्टील प्लांट में कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। स्टील प्लांट में पिघले लोहे और स्लैग के बीच काम करना जोखिम भरा होता है। ऐसे में कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना, काम के दौरान निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन कराना और आपात स्थिति से निपटने के इंतजाम बेहद जरूरी हैं।
घटना के बाद स्थानीय स्तर पर प्लांट में पहले भी हादसे होने की बात उठाई जा रही है। कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर प्रबंधन की जवाबदेही पर भी सवाल किए जा रहे हैं। फिलहाल मंगल साय की मौत के कारणों का आधिकारिक खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा। अब यह देखना होगा कि जांच में हादसे की वजह क्या सामने आती है और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए प्लांट प्रबंधन की ओर से क्या कदम उठाए जाते हैं।
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