बस्तर के इन गांवों में इलाज के लिए सफर होगा आसान, NMDC की मुफ्त एम्बुलेंस सेवा शुरू

किरंदुल अस्पताल से जुड़े और मोबाइल चिकित्सा सेवा का संचालन करने वाले डॉ. एम. वी. लाल, सीएमओ-एनएमडीसी ने बताया कि 'हॉस्पिटल ऑन द व्हील्स' वाहन में ईसीजी मशीन उपलब्ध है। मधुमेह के मरीजों के लिए बुनियादी दवाएं भी रखी जाती हैं। उन्होंने बताया कि मोबाइल चिकित्सा टीम शुरुआती उपचार उपलब्ध कराती है। जिन मरीजों को आगे की जांच या विशेष उपचार की जरूरत होती है, उन्हें किरंदुल अस्पताल भेजा जाता है। दूरस्थ इलाकों में इस तरह की सुविधा होने से ग्रामीणों को शुरुआती स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मदद मिल सकती है। नियमित शिविरों के माध्यम से बीमारियों की पहचान और मरीजों को आगे के उपचार के लिए उचित चिकित्सा केंद्र तक पहुंचाने में भी सहायता मिलती है।