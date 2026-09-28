दंतेवाड़ा में भीषण सड़क हादसा, वेन्यू कार और बुलेट की जोरदार भिड़ंत से सहायक सचिव की मौत, एक घायल

जानकारी के मुताबिक हादसा सोमवार शाम करीब 4 से 4:30 बजे के बीच हुआ। बताया जा रहा है कि वेन्यू कार बैलाडीला की तरफ से दंतेवाड़ा आ रही थी। वहीं, बुलेट पर सवार दो सहायक सचिव दंतेवाड़ा से बैलाडीला की ओर जा रहे थे। इसी दौरान कुमाहाररास के पास दोनों वाहनों की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बुलेट सवार धनीकारक निवासी सहायक सचिव रमेश मरकाम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं, उनके साथ बाइक पर सवार वीरेन सेठिया गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके पैर में गंभीर चोट आने की जानकारी सामने आई है।