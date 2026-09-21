Raipur Road Accident: पति के सामने पत्नी की दर्दनाक मौत, तेज रफ्तार बस ने स्कूटी को मारी टक्कर, यातायात व्यवस्था पर भी सवाल

पुलिस के मुताबिक, दुर्गा मंदिर के पास पहुंचने के दौरान पीछे से आ रही एक ट्रेवल्स बस ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि बस चालक तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चला रहा था। पीछे से हुई टक्कर के बाद स्कूटी सवार दोनों असंतुलित हो गए और साधना गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी की स्थिति बन गई। घायल साधना को तत्काल उपचार के लिए मेकाहारा अस्पताल ले जाया गया।