School Holiday List 2026: छत्तीसगढ़ में स्कूलों की छुट्टियां तय, दशहरा से विंटर वेकेशन तक इतने दिन रहेगा अवकाश

School Holiday List 2026: छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दशहरा, दीपावली और शीतकालीन अवकाश की तारीखें घोषित कर दी हैं। यह शैक्षणिक सत्र 16 जून 2026 से 31 मार्च 2027 तक रहेगा। विभाग के आदेश के मुताबिक, त्योहारों और सर्दियों के दौरान स्कूलों में कुल 15 दिनों की छुट्टी रहेगी। यह अवकाश राज्य के शासकीय, अनुदान प्राप्त और गैर-अनुदान प्राप्त स्कूलों के साथ-साथ डी.एड., बी.एड. और एम.एड. महाविद्यालयों में भी लागू होगा। छुट्टियों की तारीखें विभाग की ओर से जारी आदेश में निर्धारित की गई हैं।