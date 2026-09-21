Gotatola Attack: राजनांदगांव में युवक पर टंगिया से जानलेवा हमला, गर्दन-पीठ और कंधे पर किए ताबड़तोड़ वार

Gotatola Attack: छत्तीसगढ़ के मोहला इलाके में युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। गोटाटोला थाना क्षेत्र में एक युवक पर टंगिया से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल की पहचान खिलावन खरे के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने उसकी गर्दन के पीछे, पीठ और कंधे के नीचे टंगिया से वार किए। हमले के बाद युवक घर के सामने सड़क पर खून से लथपथ हालत में मिला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी।