Rajnandgaon News: रात में बिना बताए घर से निकली महिला, सुबह घर के सामने कुएं में मिला शव

जानकारी के अनुसार महिला बुधवार रात बिना किसी को बताए घर से निकल गई थी। कुछ देर बाद जब वह घर में नहीं मिली तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। आसपास के इलाकों और परिचितों के यहां भी पता किया गया, लेकिन रातभर महिला के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। परिजन सुबह तक उसकी तलाश में जुटे रहे। इसी दौरान घर के सामने स्थित कुएं के पास महिला की चप्पल दिखाई दी। चप्पल मिलने के बाद परिजनों को कुएं में गिरने की आशंका हुई और उन्होंने आसपास खोजबीन शुरू की।