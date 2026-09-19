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Rajnandgaon News: रात में बिना बताए घर से निकली महिला, सुबह घर के सामने कुएं में मिला शव

Suicide News:बिना बताए घर से निकली दो बच्चों की मां का शव सुबह घर के सामने स्थित कुएं से बरामद हुआ। पुलिस आत्महत्या की आशंका समेत अन्य पहलुओं की जांच कर रही है
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राजनंदगांव

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Love Sonkar

Sep 19, 2026

Rajnanadgaon News

कुँए में मिला महिला का शव (Photo Patrika)

Rajnandgaon Suicide News: बसंतपुर थाना क्षेत्र के पनेका चौक स्थित एक कॉलोनी में बुधवार रात से लापता दो बच्चों की मां का शव गुरुवार सुबह घर के सामने स्थित कुएं से बरामद हुआ। महिला के अचानक घर से निकलने के बाद परिजन रातभर उसकी तलाश करते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। सुबह कुएं के पास उसकी चप्पल मिलने के बाद परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद कुएं से महिला का शव बाहर निकलवाया।

रात में बिना बताए घर से निकली थी महिला

जानकारी के अनुसार महिला बुधवार रात बिना किसी को बताए घर से निकल गई थी। कुछ देर बाद जब वह घर में नहीं मिली तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। आसपास के इलाकों और परिचितों के यहां भी पता किया गया, लेकिन रातभर महिला के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली। परिजन सुबह तक उसकी तलाश में जुटे रहे। इसी दौरान घर के सामने स्थित कुएं के पास महिला की चप्पल दिखाई दी। चप्पल मिलने के बाद परिजनों को कुएं में गिरने की आशंका हुई और उन्होंने आसपास खोजबीन शुरू की।

कुएं में मिला महिला का शव

कुएं के आसपास तलाश करने के बाद परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। बसंतपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। कुएं की जांच के दौरान महिला का शव पानी में मिला। इसके बाद शव को बाहर निकाला गया। पुलिस ने शव का पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।

मानसिक परेशानी की बात सामने आई

पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जानकारी में यह बात सामने आई है कि महिला पिछले कुछ समय से मानसिक परेशानी से जूझ रही थी। इसी आधार पर पुलिस आत्महत्या की आशंका से भी मामले की जांच कर रही है। हालांकि, अभी तक पुलिस ने मौत के कारण को लेकर अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया है। पुलिस महिला के घर से निकलने से लेकर कुएं तक पहुंचने की परिस्थितियों की जानकारी जुटा रही है। परिजनों और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है।

पुलिस जांच में जुटी

महिला के शव मिलने की सूचना के बाद इलाके में भीड़ जुट गई। घटना को लेकर परिजन सदमे में हैं। महिला के दो बच्चे हैं। पुलिस अब यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि महिला बुधवार रात किन परिस्थितियों में घर से निकली और कुएं तक कैसे पहुंची। फिलहाल मामले में किसी तरह के अपराध की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी।

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Updated on:

19 Sept 2026 10:11 am

Published on:

19 Sept 2026 10:11 am

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Rajnandgaon News: रात में बिना बताए घर से निकली महिला, सुबह घर के सामने कुएं में मिला शव

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