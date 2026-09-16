पैरों में छाले, आंखों में भारत का सपना! 19,500 किमी पैदल चल चुके बलौदाबाजार के सौरभ, अब 20 हजार का लक्ष्य

अब यात्रा के अंतिम चरण में सौरभ खैरागढ़ की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद राजनांदगांव, भिलाई और छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य स्थानों से होते हुए वे राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। 7 अक्टूबर को रायपुर में यात्रा पूरी करने के साथ उनका सफर लगभग 20 हजार किलोमीटर का हो जाएगा। सौरभ कहते हैं कि उन्होंने यात्रा 7 अक्टूबर को शुरू की थी और चाहते हैं कि इसका समापन भी उसी तारीख को हो। स्वच्छ, हरित और जागरूक भारत का संदेश उनके कदमों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है।