11 शिक्षादूतों को नक्सलियों ने मारा, फिर भी नहीं बुझा शिक्षा का दीप… 441 जांबाजों ने ऐसे बदली बस्तर की तस्वीर

नक्सलवाद के चरम दौर में बस्तर के अंदरूनी इलाकों में स्कूलों की हालत किसी त्रासदी से कम नहीं थी। सलवा जुडूम के दौर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने गांव छोड़े। इसके बाद नक्सलियों ने कई स्कूल भवनों को पुलिस की मौजूदगी से जोडकर निशाना बनाया। स्कूल टूटे तो बच्चों की पढ़ाई भी टूट गई। उस दौर में 300 से अधिक स्कूलों के बंद होने की बात सामने आती है। शिक्षक अंदरूनी गांवों में जाने से डरते थे। वजह साफ थी, नक्सली उन लोगों को निशाना बना सकते थे जो बच्चों को पढ़ाने के लिए गांवों तक पहुंचते।