छात्राओं की मांग पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव का बड़ा फैसला, दिसंबर तक होगी शिक्षकों की पदस्थापना

निरीक्षण के बाद शिक्षा मंत्री ने स्कूल और छात्रावास के स्टाफ के साथ बैठक भी की। उन्होंने छात्राओं की रोजाना की दिनचर्या को व्यवस्थित करने पर जोर दिया। मंत्री ने निर्देश दिए कि सुबह उठने के बाद छात्राओं को मैदान में दौड़, पीटी और नियमित योग कराया जाए। उनका कहना था कि पढ़ाई के साथ बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर भी ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने स्कूल की प्रार्थना सभा को भी व्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए। इसके लिए सभी स्कूलों में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और मंत्रों वाली पेन ड्राइव उपलब्ध कराने की बात कही गई, ताकि प्रार्थना के दौरान सही उच्चारण के साथ गतिविधियां कराई जा सकें।