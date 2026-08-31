Jagdalpur News: आंगनबाड़ी में निकली भर्ती, 9 सितंबर तक करें आवेदन, जानें कितना मिलेगा वेतन

Jagdalpur Anganwadi Recruitment: जगदलपुर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। एकीकृत बाल विकास परियोजना तोकापाल विकासखंड के अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के एक-एक रिक्त पद पर नियुक्ति की जाएगी। विभाग ने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया और समय-सीमा जारी कर दी है।
एकीकृत बाल विकास परियोजना तोकापाल विकासखंड के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्र चैतुपारा टेकामेटा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रिक्त पद पर भर्ती होगी।इसी तरह बड़ेमारेंगा मुण्डापारा आंगनबाड़ी केंद्र में आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पद के लिए भी आवेदन मंगाए गए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि आवेदन करने से पहले संबंधित पद के लिए अपनी पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी जरूर जांच लें।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 सितंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी 9 सितंबर 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए पात्र अभ्यर्थियों को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है।
भर्ती के लिए पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी विभागीय प्रक्रिया के तहत उपलब्ध है। आवेदन करने से पहले अभ्यर्थियों को भर्ती से जुड़ी सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। किसी तरह की जानकारी या भर्ती प्रक्रिया से संबंधित समस्या होने पर अभ्यर्थी कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना, दरभा में कार्यालयीन समय के दौरान संपर्क कर सकते हैं।
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