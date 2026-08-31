Jagdalpur News: आंगनबाड़ी में निकली भर्ती, 9 सितंबर तक करें आवेदन, जानें कितना मिलेगा वेतन

Jagdalpur Anganwadi Recruitment: जगदलपुर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पद पर नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। एकीकृत बाल विकास परियोजना तोकापाल विकासखंड के अंतर्गत रिक्त पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के एक-एक रिक्त पद पर नियुक्ति की जाएगी। विभाग ने इसके लिए आवेदन प्रक्रिया और समय-सीमा जारी कर दी है।