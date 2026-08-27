Chhattisgarh News: बस्तर में सरपंच का अनिश्चितकालीन अनशन, तीन दिन बाद भी नहीं पहुंचा प्रशासन

सरपंच की मांगों में खरियागुड़ा पारा में विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराना भी शामिल है। उनका कहना है कि क्षेत्र के लोगों को बिजली जैसी मूलभूत सुविधा की जरूरत है। लंबे समय से इस समस्या का समाधान नहीं होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन सात सूत्रीय मांगों को लेकर सरपंच भंवर मौर्य पिछले तीन दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। आंदोलन के दौरान उन्होंने प्रशासन पर मांगों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। सरपंच का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस पहल नहीं की जाती, तब तक वह अपना अनशन खत्म नहीं करेंगे।