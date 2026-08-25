25 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जगदलपुर

Bastar Flood: इंद्रावती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा, पुराने पुल पर आवाजाही बंद, कई गांवों का संपर्क टूटा

Chhattisgarh Weather: बस्तर में भारी बारिश के बाद इंद्रावती नदी उफान पर है। जगदलपुर में जलस्तर 8.40 मीटर पहुंच गया और पुराने पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। प्रशासन ने आवाजाही रोक दी है।
3 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Aug 25, 2026

Bastar Flood

बस्तर में भारी बारिश का असर (photo source- Patrika)

Bastar Flood: बस्तर और ओडिशा में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब इंद्रावती नदी के जलस्तर पर साफ दिखाई दे रहा है। नदी उफान पर है और जगदलपुर में इसका जलस्तर बढक़र सोमवार की शाम 8.40 मीटर तक पहुंच गया है। खतरे के निशान से ऊपर बह रही इंद्रावती का पानी पुराने पुल के ऊपर से गुजर रहा है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने पुल पर दोनों तरफ से आवाजाही रोक दी है और बेरीकेट्स लगाकर यातायात पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है।

Bastar Weather: मुनादी कराकर लोगों को किया जा रहा सतर्क

जगदलपुर तहसीलदार राहुल गुप्ता के अनुसार, सोमवार रात से इंद्रावती का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। पहले नदी का जलस्तर करीब 6.3 मीटर था, जो बढक़र 8.40 मीटर तक पहुंच गया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार मुनादी कराकर लोगों को सतर्क किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से नदी और बाढ़ प्रभावित मार्गों से दूर रहने की अपील की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह 8 बजे पुराना पुल से आवाजाही जारी थी, जिसके बाद जल स्तर तेजी से बढ़ गया। एसडीआरएफ की टीम मौके पर किसी भी अनहोनी घटना को लेकर सतर्कता बरत रही है।

पुराने पुल पर रोकी गई आवाजाही

इंद्रावती नदी का पानी पुराने पुल के ऊपर से बहने के कारण दोनों ओर से आवाजाही रोक दी गई है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम तैनात है और पुल से गुजरने की कोशिश कर रहे लोगों को वापस भेजा जा रहा है। टीमों को रात में ही नदी का जलस्तर बढऩे की सूचना मिल गई थी, जिसके बाद सुबह से जवानों को मौके पर तैनात कर दिया गया।

चित्रकोट जलप्रपात भी उफान पर

इंद्रावती नदी में बढ़े जलस्तर का असर चित्रकोट जलप्रपात में भी दिखाई दे रहा है। जलप्रपात पूरे वेग से बह रहा है और क्षेत्र में प्राकृतिक नजारा बेहद आकर्षक नजर आ रहा है। हालांकि, नदी और आसपास के नालों में तेज बहाव को देखते हुए सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क है। लोगों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही नहीं करने की अपील की गई है। ओडिशा में इंद्रावती नदी पर बने डैम के गेट भी इन दिनों खोल दिए गए हैं इस वजह से भी बस्तर तक जल प्रवाह तेजी से बढ़ा है। बारिश कम होने पर भी नदी का जल स्तर नीचे नहीं जा रहा है।

Indravati River: बेलगांव संपर्क टूटा-नगरनार मार्ग भी प्रभावित

बाढ़ का पानी बेलगांव-नगरनार को जोडऩे वाले मार्ग के ऊपर से भी बह रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग जान जोखिम में डालकर पानी के बीच से सडक़ पार करते नजर आए। प्रशासन ने ऐसे लोगों को रोकने और सुरक्षित स्थानों पर भेजने के निर्देश दिए हैं। नदी के साथ ही आसपास के नाले भी उफान पर हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।

दर्जनों गांवों का संपर्क टूटा, आवाजाही मुश्किल

लगातार बारिश और नदी-नालों के उफान के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति प्रभावित हुई है। कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्गों से टूट गया है, जिससे ग्रामीणों की आवाजाही मुश्किल हो गई है। प्रशासन की टीमें प्रभावित क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं। उपनपाल, कुम्हारावंड, बेलगांव, धुरगुड़ा, सहित दर्जनों गांव का संपर्क कट गया है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

25 Aug 2026 12:06 pm

Published on:

25 Aug 2026 12:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / Bastar Flood: इंद्रावती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा, पुराने पुल पर आवाजाही बंद, कई गांवों का संपर्क टूटा

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

2 अक्टूबर से छत्तीसगढ़ में खुलेंगी 7 ओपन जेल! 50 कैदियों को मिलेगा नया मौका, शुरू होगा अनोखा मॉडल

Open Jail Chhattisgarh
जगदलपुर

24 अगस्त से 9 सितंबर तक कई इलाकों में बंद रहेगी पानी सप्लाई, जगदलपुर में जलसंकट का अलर्ट! जानें वजह

water crisis
जगदलपुर

Jagdalpur News: गैस उपभोक्ता ध्यान दें! 30 अगस्त तक करा लें ई-केवाईसी, नहीं तो सिलेंडर बुकिंग में हो सकती है दिक्कत

Indane Gas e-KYC
जगदलपुर

1350 राशन कार्ड निरस्त, जगदलपुर में 5 हजार कार्डों का नवीनीकरण बाकी, 31 अगस्त तक मौका

Ration Card Block, ration card news
जगदलपुर

महतारी वंदन योजना: बस्तर जिले में ई-केवाईसी के बाद 15 हजार से ज्यादा नाम सूची से कटे, देखें आंकड़े

Mahtari Vandan Yojana
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.