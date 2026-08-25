Bastar Flood: इंद्रावती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा, पुराने पुल पर आवाजाही बंद, कई गांवों का संपर्क टूटा

इंद्रावती नदी में बढ़े जलस्तर का असर चित्रकोट जलप्रपात में भी दिखाई दे रहा है। जलप्रपात पूरे वेग से बह रहा है और क्षेत्र में प्राकृतिक नजारा बेहद आकर्षक नजर आ रहा है। हालांकि, नदी और आसपास के नालों में तेज बहाव को देखते हुए सुरक्षा को लेकर प्रशासन सतर्क है। लोगों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही नहीं करने की अपील की गई है। ओडिशा में इंद्रावती नदी पर बने डैम के गेट भी इन दिनों खोल दिए गए हैं इस वजह से भी बस्तर तक जल प्रवाह तेजी से बढ़ा है। बारिश कम होने पर भी नदी का जल स्तर नीचे नहीं जा रहा है।