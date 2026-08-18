Bastar Soil Erosion: पर्यटकों को रोमांचित करता चित्रकोट का लाल पानी, बस्तर की जमीन को कर रहा खोखला

Bastar Soil Erosion: इन्द्रावती सिर्फ बस्तर की नदी नहीं, बल्कि यहां की खेती, जल सुरक्षा और जैव विविधता की जीवनरेखा है। लेकिन नदी के तटों से लगातार मिट्टी बहने की समस्या अब पर्यावरणीय ङ्क्षचता से आगे बढ$कर बस्तर के लिए ज्वलंत मुद्दा बनती जा रही है। केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) की वर्ष 2020 की रिपोर्ट में कहा गया था कि बारिश के दौरान इन्द्रावती के एक लीटर पानी में करीब 1.97 ग्राम मिट्टी बह रही है। यानी नदी में सिर्फ पानी नहीं, बल्कि बड़ी मात्रा में उपजाऊ मिट्टी भी पहुंच रही है। बारिश के दौरान जब बस्तर पहुंचने वाले पर्यटक चित्रकोट का लाल पानी देख रोमांचित हो उठते हैं वह पानी बस्तर के भविष्य को खोखला कर रहा है।