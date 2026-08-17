Shooting incident: जगदलपुर पुलिस में पदस्थ DSP के गनमैन ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली, मची अफरा-तफरी

DSP के गनमैन ने सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली (photo Patrika)
Jagdalpur shooting incident: छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से पुलिस विभाग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां एक DSP के गनमैन ने अपनी सर्विस राइफल से खुद पर गोली चला दी। गोली जवान के कंधे को छूकर निकल गई, जिससे उसकी जान बच गई। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। गोली लगने से घायल जवान को तत्काल उपचार के लिए महारानी अस्पताल, जगदलपुर में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में उसका इलाज जारी है। फिलहाल उसकी हालत को लेकर विस्तृत मेडिकल जानकारी सामने नहीं आई है।
मिली प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, जगदलपुर पुलिस में पदस्थ एक DSP की सुरक्षा में तैनात गनमैन ने अपनी सर्विस राइफल से खुद पर गोली चला दी। गोली जवान के शरीर के संवेदनशील हिस्से में लगने के बजाय कंधे को छूते हुए निकल गई। इससे जवान गंभीर रूप से घायल तो हुआ, लेकिन उसकी जान बच गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर मौजूद साथी जवान सक्रिय हुए और घायल पुलिसकर्मी को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया।
गोली चलने की आवाज और घटना की जानकारी मिलने के बाद साथी पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। घायल जवान को बिना देरी किए महारानी अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार किया जा रहा है। गोली कंधे को छूकर निकलने के कारण चोट आई है।
जवान ने यह कदम क्यों उठाया, फिलहाल इसका कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस की ओर से घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी और आधिकारिक बयान का इंतजार है। प्रारंभिक तौर पर घटना को लेकर पुलिस विभाग द्वारा जांच की जा रही है। जवान ने किस परिस्थिति में अपनी सर्विस राइफल से गोली चलाई और उस समय उसके साथ कौन-कौन मौजूद था, इन सभी पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है।
जख्मी जवान की पहचान विजय जेना के रूप में हुई है। विजय जेना जिला बल के जवान हैं और पिछले कुछ महीनों से डीएसपी के गनमैन के रूप में ड्यूटी कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद के चलते जवान ने यह कदम उठाया है, हालाकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। घटना की पूरी वजह को लेकर पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद ही पुलिस इस संबंध में कोई बयान देगी।
ट्रेनी DSP के गनमैन ने खुद को मारी गोली
महारानी अस्पताल में जख्मी जवान का इलाज फिलहाल जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि की घटना करीब 1 से 2 बजे के बीच की है। घटना की सूचना तत्काल जिला प्रशासन की ओर से जख्मी जवान के परिजनों को दे दी गई है। जवान के परिजन महारानी अस्पताल पहुंच गए हैं। कोतवाली थाने ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरु कर दी है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जख्मी जवान को पेट्रोलिंग टीम की मदद से महारानी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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