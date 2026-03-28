Job Camp 2026: युवाओं के लिए बड़ी खबर! 100 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती, अप्रैल से लगेंगे जॉब प्लेसमेंट कैंप…

Job Camp 2026: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। जिला पंचायत सक्ती के निर्देशानुसार एसआईएस इंडिया कंपनी लिमिटेड और एसआईएस लिमिटेड रायगढ़ ब्रांच द्वारा जिले के विभिन्न जनपद, नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर प्लेसमेंट कैंप आयोजित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ना और उन्हें निजी क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराना है।