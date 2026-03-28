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जांजगीर चंपा

Job Camp 2026: युवाओं के लिए बड़ी खबर! 100 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती, अप्रैल से लगेंगे जॉब प्लेसमेंट कैंप…

Job Camp 2026: जिला पंचायत सक्ती के निर्देशानुसार एसआईएस इंडिया कंपनी लिमिटेड और एसआईएस लिमिटेड रायगढ़ ब्रांच द्वारा जिले के विभिन्न जनपद, नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर प्लेसमेंट कैंप आयोजित किए जाएंगे।

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जांजगीर चंपा

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Shradha Jaiswal

Mar 28, 2026

Job Camp 2026: युवाओं के लिए बड़ी खबर! 100 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती, अप्रैल से लगेंगे जॉब प्लेसमेंट कैंप...(photo-patrika)

Job Camp 2026: युवाओं के लिए बड़ी खबर! 100 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती, अप्रैल से लगेंगे जॉब प्लेसमेंट कैंप...(photo-patrika)

Job Camp 2026: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। जिला पंचायत सक्ती के निर्देशानुसार एसआईएस इंडिया कंपनी लिमिटेड और एसआईएस लिमिटेड रायगढ़ ब्रांच द्वारा जिले के विभिन्न जनपद, नगर पालिका और नगर पंचायत स्तर पर प्लेसमेंट कैंप आयोजित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ना और उन्हें निजी क्षेत्र में अवसर उपलब्ध कराना है।

Job Camp 2026: 100 से अधिक पदों पर होगी भर्ती

इन प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से 100 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी, जो जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा अवसर साबित हो सकता है। भर्ती प्रक्रिया के तहत सुरक्षा गार्ड, सुपरवाइजर सहित विभिन्न पदों के लिए चयन किया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता, शारीरिक दक्षता और कौशल के आधार पर चयन होगा।

खास बात यह है कि इन कैंप के जरिए स्थानीय युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार पाने का मौका मिलेगा, जिससे उन्हें बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा। साथ ही, यह पहल न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगी, बल्कि जिले के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी गति देगी।

अप्रैल की शुरुआत से कैंप की शुरुआत

एसआईएस लिमिटेड रायगढ़ ब्रांच द्वारा प्लेसमेंट कैंप की शुरुआत 1 अप्रैल से की जाएगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार—

1 अप्रैल: जनपद पंचायत डभरा
2 अप्रैल: जनपद पंचायत जैजैपुर
3 अप्रैल: जनपद पंचायत मालखरौदा एवं सक्ती
मध्य अप्रैल में दूसरा चरण

एसआईएस इंडिया लिमिटेड अनूपपुर द्वारा दूसरे चरण में प्लेसमेंट कैंप आयोजित किए जाएंगे—

21 अप्रैल: जनपद पंचायत मालखरौदा
22 अप्रैल: जनपद पंचायत जैजैपुर
23 अप्रैल: जनपद पंचायत डभरा
24 अप्रैल: जनपद पंचायत सक्ती
आईटीआई संस्थानों में भी मिलेगा मौका

इसके अलावा शासकीय आईटीआई संस्थानों में भी कैंप लगाए जाएंगे—

25 अप्रैल: आईटीआई मालखरौदा
27 अप्रैल: आईटीआई जैजैपुर
28 अप्रैल: आईटीआई डभरा

युवाओं को मिलेगा सीधा रोजगार अवसर

इन प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से युवाओं को सीधे कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलने और चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा। इससे उन्हें बिना किसी बिचौलिये के पारदर्शी तरीके से रोजगार प्राप्त करने में सुविधा होगी, साथ ही उनकी योग्यता के अनुसार मौके मिलने की संभावना भी बढ़ेगी।

रोजगार से जोड़ने की पहल

प्रशासन की यह पहल जिले में बेरोजगारी कम करने और युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। अधिकारियों ने अधिक से अधिक युवाओं से इन कैंप में शामिल होकर अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। यह प्लेसमेंट अभियान जिले के युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलने वाला साबित हो सकता है।

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Updated on:

28 Mar 2026 11:32 am

Published on:

28 Mar 2026 11:31 am

Hindi News / Chhattisgarh / Janjgir Champa / Job Camp 2026: युवाओं के लिए बड़ी खबर! 100 से अधिक पदों पर सीधी भर्ती, अप्रैल से लगेंगे जॉब प्लेसमेंट कैंप…

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