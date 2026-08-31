Chhattisgarh Congress: बस्तर से कांग्रेस का संगठन मिशन शुरू! बैज-सिंहदेव ने संभाला मोर्चा, जनता के मुद्दों पर आक्रामक रुख

Bastar Political News: बस्तर में कांग्रेस ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। रविवार को जगदलपुर के गणपति रिसॉर्ट में ब्लॉक अध्यक्षों और मास्टर ट्रेनर्स का तीन दिवसीय संभाग स्तरीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हुआ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने दीप प्रज्ज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। 30 अगस्त से 1 सितंबर तक चलने वाले इस शिविर में कांग्रेस ने अपने संगठन को गांव, बूथ और ब्लॉक स्तर तक मजबूत करने के लिए रोडमैप तैयार करने पर फोकस किया है।