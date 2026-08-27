Chhattisgarh Tourism: बारिश में पुरे शबाब पर तीरथगढ़ जलप्रपात, 300 फीट की ऊंचाई से गिरती दूधिया धाराओं का अद्भुत नजारा

जलप्रपात में पानी प्राकृतिक रूप से बनी सीढ़ीनुमा चट्टानों से होकर करीब 300 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है। मानसून के दौरान नाले में पानी का बहाव बढ़ने से इसकी धाराएं और भी विशाल और आकर्षक नजर आती हैं। चट्टानों से टकराकर गिरती तेज जलधाराओं की गूंज आसपास के जंगलों में सुनाई देती है। पानी की दूधिया-मटमैली धाराएं और चट्टानों के बीच बनता झरना पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना हुआ है।