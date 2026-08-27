छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी, आज भी गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल, 12 जिलों में यलो अलर्ट

Chhattisgarh Weather Update: छत्तीसगढ़ में इस मानसून सीजन बारिश का आंकड़ा अब सामान्य के काफी करीब पहुंच गया है। प्रदेश में 26 अगस्त तक कुल 863.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। वहीं, इस अवधि में सामान्य बारिश का आंकड़ा 882.4 मिलीमीटर रहता है। इस हिसाब से प्रदेश में अब सामान्य बारिश से सिर्फ 18.5 मिलीमीटर की कमी रह गई है, यानी बारिश का आंकड़ा सामान्य से महज 2 फीसदी पीछे है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में होने वाली बारिश से प्रदेश में सामान्य बारिश का कोटा पूरा हो सकता है।