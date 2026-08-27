रक्षाबंधन पर घर जाना मुश्किल! रायपुर से दिल्ली-मुंबई की फ्लाइट महंगी, ज्यादातर ट्रेनें फुल

Raksha Bandhan 2026: रक्षाबंधन से पहले घर जाने के लिए यात्रियों की भीड़ बढ़ गई है। रायपुर से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, हैदराबाद और बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट्स के किराए में 25 फीसदी तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं लंबी दूरी की अधिकांश ट्रेनों में कंफर्म सीटें नहीं मिल रही हैं और कई ट्रेनों में नो-रूम की स्थिति है। बढ़ती मांग के बीच यात्रियों के सामने तत्काल टिकट या बस से सफर करने का विकल्प बचा है। त्योहार के चलते आने वाले दिनों में यातायात पर दबाव और बढ़ने की संभावना है।