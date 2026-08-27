B.Ed-D.El.Ed Counselling: दूसरी सूची में किसे मिलेगा कॉलेज? आज आएगी दूसरी फाइनल लिस्ट

B.Ed-D.El.Ed Counselling: छत्तीसगढ़ के शिक्षा महाविद्यालयों में B.Ed और D.El.Ed Admission 2026 के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया जारी है। पहले चरण की दूसरी प्रोविजनल सूची के बाद अब गुरुवार को दूसरी फाइनल सूची जारी की जाएगी। प्रोविजनल सूची के मुताबिक B.Ed की 9,396 सीटों में से 7,389 और D.El.Ed की 3,806 सीटों में से 3,608 सीटें आवंटित की गई हैं। दूसरी सूची में कुल 10,997 सीटों पर अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉट किए गए हैं। सूची जारी होने के बाद चयनित अभ्यर्थी 27 अगस्त से 2 सितंबर तक संबंधित कॉलेज में प्रवेश ले सकेंगे।